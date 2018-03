Los Mochis, Sinaloa.- Su cuerpo cansado de andar ya le cobra factura. El desgaste de una de sus rodillas se lo recuerda a cada momento. Sin embargo, el espíritu y las ganas de seguir luchando por su familia y la gente de su comunidad la mantienen más fuerte que nunca.

Ella es María Teresa, es habitante de la comunidad indígena de Choacahui. A sus 53 años disfruta a sus cinco hijos y 8 nietos que, asegura, son su vida.

Con una gran sonrisa, recuerda cuando inició la aventura más bella de su vida: formar una familia con quien está por cumplir 34 años juntos: Inés, el hombre que en las buenas y en las malas ha sido el pilar para sacar adelante a su familia, pero, sobre todo, por seguir luchando por los derechos como mujer.

“No es fácil pero ya platicando con mi esposo salimos adelante. En un matrimonio es difícil pero siempre la comunicación ha sido la clave”, dijo mientras su rostro se llenaba de orgullo al ver la madurez y lo que ha logrado a lo largo de su vida.

Tere, como le llaman sus seres queridos y los habitantes de Choacahui, comunidad indígena de Ahome, hace gestiones para que la gente de su comunidad se beneficie.

Se asesora para explicarles cómo se registren en diferentes programas para que les lleguen los apoyos. “Me dedico al hogar y le ayudo a la gente. Me gusta ayudar a las personas. He visto este tiempo que es más el apoyo que le dan a las mujeres, eso se reconoce, pero aún falta mucho por hacer, eso es lo que creo yo”. Las mujeres somos fuertes y merecemos lo mejor”.

Al preguntarle a sobre la importancia de su familia, Tere se conmueve hasta las lagrimas.

Mi familia significa lo mejor, para mi mis hijos son los primeros, qué no diera yo por mis hijos (llora), yo doy mi vida por mis hijos, no hay palabras que describan ese sentimiento, a como pueda sale adelante, uno de mis hijos está en México y me duele, pero a como puedo voy a verlo, relató.