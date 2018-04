"Propondré leyes para castigar a delincuentes"

Los Mochis, Sinaloa.- La convención distrital del Parlamento Infantil 2018, organizado por el Congreso del Estado, la SEPyC y el IEES, otorgó la constancia de Mayoría Relativa de la elección de diputado por un día, correspondiente al Distrito 5 con sede en el municipio de Ahome, a Karol Alexia Estrada Esquer, alumna de quinto grado de la escuela Profesor Santiago Zúñiga Barrón, por haber obtenido la mayoría de votos en la sesión plenaria de esta convención.

La niña de 11 años de edad, a raíz de un problema en el que su familia fue víctima de la delincuencia, decidió participar en el Parlamento Infantil para proponer en el Congreso la erradicación de este mal que aqueja al país.

“Las autoridades no se preocupan por la delincuencia en el país, ya lo ven como algo normal, y lo que yo voy a exponer es que no es justo que muchos niños se estén quedando sin familiares por culpa de la delincuencia, y eso a mí no me parece”, expuso la pequeña diputada.

Exhorto

La diputada infantil mencionó que propondrá leyes más fuertes para castigar a los delincuentes.

“Yo le estoy diciendo a las autoridades que hagan algo, porque no hacen nada, no se preocupan. Yo propondré leyes más duras para castigar a los delincuentes, no protegerlos. Eso le hace falta a México. Hasta los niños estamos entendiendo eso, cosa que pasa como algo desapercibido por los adultos”, dijo.

La valiente diputada mencionó que también hace falta más propuestas de los diputados para combatir el tema de la delincuencia y la corrupción. Asimismo, exhortó a los niños a estudiar para tener un trabajo digno y una vida mejor.

Karol Alexia acudirá el 7 de mayo al Congreso del Estado, donde los diputados infantiles realizarán mesas de trabajo para elaborar un documento que se presentará en el pleno durante la sesión solemne del 8 de mayo.

Cabe mencionar que el Parlamento Infantil se celebra con el propósito de fomentar y promover entre la niñez sinaloense la cultura cívica, los valores de la democracia y los principios de participación ciudadana.