"No son terapias de conversión, es represión"

Llamando a las cosas como son, abundó Jacqueline L’Hoist, las «terapias de conversión» no existen, hay «terapias de represión» que buscan suprimir mediante conceptos dogmáticos el goce y el disfrute de la sexualidad humana, aclaró la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) en la Ciudad de México.

La defensora y especialista en derechos humanos advirtió sobre la poca tolerancia que puede existir en la sociedad mexicana, como para orillar a una persona (en el caso del conductor Mauricio Clark) a dejar de lado sus prácticas sexuales.

Igualmente, manifestó que el entorno social, así como el factor religioso, suelen ser las principales causas que provocarían el rechazo hacia la propia sexualidad.

¿Porqué una persona recurriría voluntariamente a «terapias de conversión»?

Un lado es el entorno social, cuando familia, amigos, trabajo, compañeros de escuela acosan y se burlan, son homofóbicos, llega un grado en el que la persona desea que ya no se dañe más su dignidad, ni que se ponga en riesgo su vida. Desde la profunda ignorancia y falta de información se acude a estas terapias.

Estos tratamientos no van a curar nada, porque la homosexualidad no es una enfermedad, lo dijo Organización Mundial de la Salud, la misma que dijo que el VIH-SIDA es una enfermedad, ellos mismos dijeron que la homosexualidad no lo es. Otro motivo puede ser desde la mirada religiosa: por temor a Dios se señala como pecador y con la intencionalidad, muy válida, de salvar su alma deja las prácticas homosexuales.

Foto temática/ Pixabay

¿Cómo suprimen estas terapias la sexualidad en las personas?

Enseñan a las personas a reprimir sus atracciones desde una mirada religiosa diciéndoles que es pecado, que se van a condenar y que más vale que dejen esas prácticas, o diciéndoles que son antinaturales y que dañan a la sociedad, son sumamente fraudulentas.

¿Quiénes están más expuestos a caer en estos «tratamientos»?

Adolescentes homosexuales o bisexuales con un gran temor a Dios. Hay que llamar a las cosas por su nombre, no son «terapias curativas», no hay nada que cambiar: no son «terapias de conversión» porque la preferencia y la orientación sexual es algo con lo que se nace, no se elige.

¿Cuáles serían los riesgos para una familia sin experiencia que expone a sus hijos a tratamientos como estos?

Los padres actuamos sin dolo, desde la información que tenemos y desde la mejor voluntad; no queremos que nuestros hijos o hijas sufran discriminación, sean violentados o que se les dañe en la vida, por lo que se recurre a estas prácticas.

Hay que decirle a las familias que más ganan aceptándolos que modificándolos. Si los modifican, si los obligan a que dejen de ser lo que son, no solamente los van a perder moral y afectivamente, sino que los perderán físicamente.

La homosexualidad es una realidad que ha estado en la historia de la humanidad desde siempre, la han invisibilizado, por eso hoy se ha dado una lucha por reconocerla como una expresión de amor. No todo está alineado con la procreación, las iglesias se quieren olvidar del gozo de la vida sexual.

Mamás, papás, ojalá investiguen y se interesen más por sus hijas y por sus hijos que por cumplir con ritos religiosos o con una sociedad homofóbica.

¿Cuál sería la advertencia para los padres de familia que podrían exponer a sus hijos a este tipo de clínicas?

Regularmente no son negocios establecidos. Existe algo que se llama «escuela de padres» en los planteles educativos y allí les dicen a las mamás y a los papás cómo educar a sus hijos, les insisten con esta información.

No es una clínica especializada, son «cursos» o «talleres» que se dan en las escuelas cristianas, en escuelas católicas principalmente. En las iglesias, el ministro de culto; en un templo, el sacerdote dice que determinado día tendrán pláticas para «salvar las almas» e invitan a la feligresía a que vaya, no son clínicas, como pudiera ser un hospital.

Las «terapias de conversión» están ocultas, se manejan en la informalidad, aseguran que pueden ayudar a chicos o chicas homosexuales, quieren vender una especie de ayuda, pero realmente violentan el derecho personalísimo que tenemos para elegir a quien amar y, por supuesto, nuestra vida sexual.

EL PERFIL

Nombre: Jacqueline L’Hoist Tapia.

Profesión: Licenciada en Seguridad Pública por la UNADM y con diversas especialidades en Derechos Humanos y en Teología de la Liberación. Se especializó en recaudación de fondos por la Indiana University Center on Philanthropy.

Trayectoria: Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred). Desde 1994 es defensora y especialista en derechos humanos en la Ciudad de México. Destaca en el acompañamiento de la agenda de derechos humanos y no discriminación, sobre lo cual ha escrito artículos y coordinado investigaciones.