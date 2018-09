Existe rezago en infraestructura educativa de 3 mil mdp

Los Mochis, Sinaloa.- De acuerdo al Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, en el estado existe un rezago de entre 3 mil a 5 mil millones de pesos en infraestructura educativa.

Ante ello, Andrés Castro Rojo, director general del Isife, dijo que el gobierno no cuenta con el recurso suficiente para atender estas carencias a las que se enfrentan docentes y alumnos de diversos niveles educativos.

“Yo en lo que tengo considerado para mí son cerca de los 5 mil millones de pesos considerados en rezago. Nosotros invertimos anualmente un promedio de 500 millones en todos los niveles educativos, pero no existe el recurso suficiente para atender el problema, hay que hacer gestiones, todo tiene un proceso”, precisó.

En ese sentido, comentó que de acuerdo al presupuesto que el Instituto maneja, se atiende en base a las necesidades de las escuelas que incluye rehabilitación de aulas, rehabilitaciones de sanitarios, techumbres o subestaciones eléctricas.

“En todo el estado estamos trabajando en 400 escuelas, el mismo número de obras en proceso. Quiero decir que en todos los municipios hay rezagos, no es exclusivo de un municipio o de una zona rural o zona urbana. La realidad es que hay que hacer mucho esfuerzo para gestionar recursos. Necesitamos la suma de esfuerzo con el municipio, con el gobierno Federal y padres de familia”, abundó.

Caso de La Ladrillera

En cuanto al problema de escuelas de cartón y en mal estado como la ubicada en la comunidad de La Ladrillera, El Fuerte, el funcionario estatal indicó que ese caso ya se atiende; sin embargo, no se puede hacer mucho porque el plantel no está legalmente establecida.

“Hay un grave problema en El Fuerte. En ese caso específico, nosotros no podemos atenerlo todavía porque no tiene clave como centro de trabajo y no tiene seguridad legal del terreno. Desconozco cómo esté operando. Yo trabajo bajo el programa que me autoriza la Secretaría Educación Pública, y con base a ello y a los recursos disponibles poder actuar”, señaló.

Por último, comentó que aparte de ese caso existen otros que están en las mismas condiciones, de las cuales se desconoce el modo de operación.