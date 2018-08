“Pedimos pavimentación de calles, no albercas”

Los Mochis, Sinaloa.- Muy molestos se encuentran los vecinos del ejido Primero de Mayo, pues dicen que pidieron pavimentación de calles, no albercas.

Y es que durante esta temporada de lluvias, las calles Mauro Varela y Ramón Ignacio, las cuales se pavimentaron hace aproximadamente cuatro años, lucen completamente llenas de agua. Situación que trastoca las actividades de los lugareños, pues se vuelven completamente intransitables para los estudiantes y un problema para las familias que tienen sus negocios por esos lugares.

Lee también: Inician estudio de impacto ambiental en dren Juárez

Alcantarillas. El agua solo rodea las alcantarillas, las cuales se instalaron en zona altas de la pavimentación de las calles. Jorge Cota/ EL DEBATE

Mala obra

Los inconformes manifiestan que es una mala obra la que se realizó y que una de las causas por las cuales el agua se queda estancada es porque las alcantarillas quedaron elevadas, lo que impide que el agua se vaya.

“Esas calles quedaron en los niveles bajos con las alcantarillas altas y el agua no se puede ir, queda estancada. Además faltan alcantarillas, y las que hay no tienen los orificios que deben tener, son circulares, mas no de rejillas”, denunció el señor Marcos Medina, habitante del ejido.

Lee también: Piden fumigación contra el mosco en el 5 de Mayo

Añadió que es necesario que las autoridades envíen pipas para desaguar estas calles.

“Necesitamos que las autoridades actúen y manden pipas para que hagan del debido desagüe, porque hay niños que tienen que dar una vuelta de más de medio kilómetro para poder cruzar la calle para ir a la escuela.”

Agregó que además el encharcamiento que dura bastante tiempo terminará por afectar la estructura de las viviendas por la humedad.

Ríos. Las calles parecen ríos. El acceso se vuelve complicado, sobre todo para los estudiantes. Los vecinos piden solución. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Afectaciones

La señora Juana Berumen, otra de las vecinas afectadas por las calles inundadas, mencionó que se alegraron cuando les pavimentaron las calles, pero nunca se imaginaron que iban a tener albercas.

Asimismo, destacó que el encharcamiento dura muchos días hasta oler mal. Temen que prolifere aún más el mosco.

“Nosotros vendemos hotdogs y nos afecta porque el agua se apesta bien feo, y la gente batalla para pasar y más en la noche porque las lámparas no sirven. Además de esto, se van a criar más moscos”, comentó.