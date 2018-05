Todos los kilos. Con el toque popular van a iniciar el día de apertura de campaña los candidatos priistas, panalistas y verdes a la alcaldía de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, y a las diputaciones locales Fernanda Rivera, Jesús Antonio Marcial Liparoli, Gilberto Irazoqui y Marco Antonio Tordecillas. Y es que a las 06:00 horas acudieran a desayunar en el mercadito Independencia para seguirle con el acto masivo a las 10:00 horas en conocido salón de la ciudad, en el que dicen que Ruelas Echave va a dar la sorpresa con propuestas novedosas de gobierno en el que el centro de atención está la gente.

Estas son adicionales a lo que ya hizo en el corto periodo que tuvo como alcalde. ¿Cuáles serán?. Luego de esto cada candidato se irá a sus distritos para luego, por la tarde, acudir a las oficinas del partido para una concentración. Y parece que a algunos de los candidatos les va a quedar aire para ir a algún punto de su territorio. No quieren desperdiciar ni un minuto para lograr ganar simpatías.



Recorridos. El que a última hora modificó su agenda de arranque de campaña fue el candidato de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social a la alcaldía ahomense, Guillermo “Billy” Chapman. No va a ser en una comunidad alejada y marginada de la ciudad donde va a iniciar su labor de proselitismo, sino a las 08:00 horas con un recorrido por el Hospital General. Y luego va a acompañar a cada uno de los candidatos a las diputaciones locales a sus inicios de campaña. Por ejemplo, a Felipe Juárez, en el Distrito Electoral 03, lo acompañará a las 18:00 horas en el ejido La Despensa, Higuera de Zaragoza, con lo que culminaría el día. Son puros recorridos. Nada de concentración masiva. ¿Por qué será? Cada quien tiene sus estrategias.



Al primer segundo. Por su parte, el candidato a la alcaldía de Ahome por el Partido Acción Nacional, Partido Sinaloense, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Camacho Sánchez, difundió por las redes sociales que inicia su campaña en el primer segundo de hoy. Lo hará en el bulevar Rosales y Centenario, pero el acto formal lo hará a las 15:00 horas con una concentración en una de las calles de la colonia Texas. Lo sorpresivo es que llega al inicio de la campaña en medio de fuego amigo o enemigo que le están sacando sus “trapitos al sol” ahí mismo, en las redes sociales. No son nuevos los señalamientos pero dicen algunos que le pueden hacer daño, eso aunado de que el PAN quedó dividido por la definición de las candidaturas.



Los relevos. El alcalde de El Fuerte, Antonio Cota, no se quebró mucho la cabeza para buscar los relevos de los funcionarios que le renunciaron para irse a la campaña priista. Desde ayer se habla que hoy nombrará a Anahí Valenzuela Quintero como directora de Planeación y Desarrollo Social en lugar de Evangelina Quintero Ramírez, y a Gilberto Vizcarra Vega como director de Comunicación Social en sustitución de Agustín Torres Sotomayor. Además, propondrá a Cabildo a Javier Cortez como oficial mayor en lugar de Luis Miguel Torres. La pregunta que algunos fortenses se hacen es que los que se fueron ¿irán a regresar después del 1 de julio?. De seguro eso va a depender del resultado de las elecciones.



Respiro. Dicen que el candidato priista y panalista a la alcaldía de Choix, Lindolfo Reyes Gutiérrez, tomó oxígeno con la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa en el que declaró improcedente la queja que interpuso el Partido del Trabajo en su contra por ser el candidato a su reelección por otros partidos a los que llegó a la alcaldía y por lo que debería haberse separado de su cargo antes de la mitad de su mandato. Los magistrados razonaron de que eso aplica para los militantes de los partidos, y Reyes Gutiérrez no pertenece a ninguno. Dicen que la queja siempre le quitó el sueño a Reyes Gutiérrez varios días.