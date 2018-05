"Voy a recuperar mi vista gracias a los médicos voladores"

“Me dieron un trato muy amable, muy atentos. Estoy muy agradecida por el apoyo que me dieron porque me operaron del ojo y gracias eso voy a volver a ver, pues voy a recuperar mi vista.”



Elia Valdez, como cientos de habitantes procedentes de los diversos municipios del norte del estado que no cuentan con recursos para acceder a los servicios de la medicina privada y mucho menos para realizarse una intervención quirúrgica, acudió desde temprana hora a solicitar el apoyo de los médicos voladores para recuperar la salud en uno de sus ojos y lo logró porque alrededor de las 12 horas ya había sido operada.

¿Cómo se siente en estos momentos?

La verdad, muy agradecida con los médicos voladores que me atendieron porque gracias a eso me operaron y voy a recuperar mi ojo derecho.



¿Ya no veía usted nada con su ojo?

Yo ya no miraba nada y ahora tengo mucha confianza en que voy a recuperar la vista. Por eso precisamente venimos aquí a buscar el apoyo de la cirugía, porque nosotros somos gente pobre que no tenemos recursos para operarnos con médicos particulares, porque no podríamos pagar una operación.

¿Cómo ven el apoyo que les brindan los médicos voladores?

Muy bien, la verdad muy bien, porque son muy atentos, muy amables, porque lo tratan muy bien a uno. Yo tengo mucha fe en que voy a recuperar mi vista y eso se lo voy a deber a Dios y a los médicos voladores y se los voy a agradecer por toda la eternidad, porque eso no cualquiera lo hace y por eso les estoy muy agradecida.