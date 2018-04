Hay que eliminar la impunidad, no sólo el fuero: Clouthier

Los Mochis, Sinaloa.- Con respecto a la aprobación de los diputados de eliminar el fuero a funcionarios públicos, el candidato independiente a senador por Sinaloa, Manuel Clouthier, manifestó que aplaude que se haya tomado una medida así, pero dijo que lo que se necesita no solo es la eliminación del fuero si no la eliminación de la impunidad en el país.

"Ustedes creen que el señor Duarte, exgobernador de Chihuahua, está siendo protegido por el fuero, pues no. El señor ya dejó de ser gobernador, ya no tiene fuero legal y sin embargo, mantiene fuero a través de las redes de complicidad que le mantienen en la impunidad para seguir protegiendo a toda una mafia corruptora que está ahí y que ha quedado en evidencia", dijo.

El candidato independiente al Senado, agregó:

"Lo que tenemos que eliminar es la impunidad en este país. Que no nos vengan a decir que el problema de la impunidad era el fuero. No es cierto. Tan es así que cuando quisieron, a la chapodiputada le quitaron el fuero. En otras palabras cuando se quiere, sí se quitaba el fuero, pero como el problema no es que exista fuero si no que no había ganas de quitarse, pues siempre fue el obstáculo", expuso.

Foto: EL DEBATE

Manuel Clouthier sostuvo el día de hoy una reunión con socios de la CMIC en Los Mochis, en la que hizo una propuesta concreta. "Hay una iniciativa que presenté precisamente siendo diputado y que volveremos a insistir sobre el tema. Nosotros somos de la idea de que parte del problema que se ha generado en los gobiernos estatales y el Gobierno Federal es que no paga puntual sus compras y sus obras, y al no pagar lo que ha generado, no incrementan la deuda bancaria, pero si genera una deuda de proveedores espantosa cuando se van y dejan a veces hasta más de un año cuenta sin pagar", comentó.

Destacó que los gobiernos deben de tener la obligación de pagar en un plazo no mayor a los 90 días sus cuentas, de tal manera, que si el gobierno no paga en los 90 días a los que estaría obligado, empezaría a generarle una tasa de interés al no cumplir con sus proveedores, contratistas y con sus acreedores, una tasa moratoria equivalente a la que cobra el SAT a los contribuyentes.

"Si el gobierno no paga puntual, le tiene que costar", mencionó.