Empresarios comparten experiencias en negocios

Los Mochis, Sinaloa.- Con el panel Empresarios sinaloenses de gran trayectoria, la Coparmex Los Mochis arrancó el primer día de actividades del Encuentro Empresarial 2018, que en esta edición lleva como tema “Por un Sinaloa disruptivo”.

Ernesto Coppel, uno de los empresarios hoteleros más destacados en el país y presidente del Grupo Pueblo Bonito; Leovigildo Carranza, empresario líder en venta y distribución de atún, presidente del Grupo Pinsa; y Mario Cadena, presidente de Dassa, una de las empresas más competitivas en el giro agrícola e industrial, fueron los tres empresarios que participaron en el panel, el cual fue coordinado por Jorge López Valencia, consejero delegado de la Coparmex.

Los exitosos hombres de negocios hablaron de todo un poco, desde sus inicios como empresarios, sus triunfos y derrotas, sus secretos para el éxito y de su amor por la familia.

Un evento de calidad

“Decidimos hacer un evento de esta calidad porque consideramos que nuestra sociedad lo merece. Son eventos de primera calidad para una ciudad de primera. A pesar de que en ocasiones no tenemos invitados que son muy conocidos o que arrastran masas como se dice, la verdad que cada uno de ellos son personas muy exitosas en diferentes rubros”, comentó José Carlos Gaytán Valdivia, presidente de Coparmex Los Mochis.

Agregó que para este evento empresarial se trabajó mucho para superar el nivel de años anteriores.

“En este encuentro nos acompañarán personalidades disruptivas en su campo de acción, desde jóvenes exitosos que han sabido enfrentar sus retos y romper esquemas cuando parece que todo está en su contra; tanto empresarios consolidados que han sabido adaptarse a los tiempos y seguirse preparando aun cuando muchos pudiéramos pensar que ya lo han logrado todo”, expuso.

Añadió: “Tenemos también mexicanos que han logrado triunfar en el extranjero y siguen impactando empresas mexicanas que buscan romper esquemas para triunfar en México y el extranjero.

En el Encuentro Empresarial 2018, el día de hoy en punto de las 09:30 horas presentarán el programa Alcalde, ¿cómo vamos?

“Que viene a fortalecer con propuestas y seguimientos las acciones que la sociedad organizada puede llevar a cabo por el bien de nuestra comunidad, y entrar en un círculo virtuoso de transparencia y rendición de cuentas de parte de las autoridades”, mencionó Gaytán Valdivia.

Dijo que Coparmex Los Mochis será pionero en la implementación de este programa no solo en el estado sino en el noroeste del país.

“Nuestra ciudad se ha transformado positivamente los últimos años. No es la misma de hace diez años, y muy seguramente si sociedad y gobierno trabajáramos anteponiendo el bien común a los beneficios personales en los años por venir, estaremos más orgullosos de nuestro Mochis”, comentó.

Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Programa

Hoy a las 11:00 horas, Jorge Zavala, escritor de Think like Silicon Valley being anywhere, hablará de la innovación disruptiva. Mientras que a las 15:45 horas se realizará la presentación de la convocatoria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción.

Y a las 16:00 horas, en el Centro de Negocios de Coparmex, Jorge Zavala estará a cargo del taller Innovación Disruptiva.

A la misma hora en el Country Club, Rodrigo Arenas, dirigente del Movimiento Cívico Nacional de Guatemala, ofrecerá una conferencia sobre el Sistema Republicano de Guatemala.

José Carlos Gaytán manifestó que este Encuentro Empresarial va dedicado a todos los soñadores, emprendedores y ciudadanos que con su ejemplo inspiran y están dispuestos a comprometerse por el bien común por encima de los intereses personales.

Empresarios comparten experiencias en negocios

“No hay que olvidar de dónde viene uno”: Leovigildo Carranza

El empresario atunero manifestó que ante la falta de recursos no tuvo la manera de continuar sus estudios cuando salió de sexto año de primaria. Dijo que a base de superación llegó a donde está.

Leovigildo Carranza, Pdte. de Grupo Pinsa

“Hay que conocer la procedencia, los negocios y la gente. Ser humilde con la gente porque todos necesitamos de todos, y esa es la manera que uno puede ir aprendiendo cómo es la vida de los negocios porque tiene uno que enseñarse desde abajo para ir progresando.

Yo paso por la banqueta y ni me conocen, pero eso es lo que uno tiene que ser, confundirse con la gente y ser importante donde tengamos que serlo”.

Recalcó: “Siempre hay que cuidar la familia. A la mía nunca le faltó nada, pero de mis horas muchas las pasé fuera”.

Destacó que los empresarios nunca deben olvidarse de sus raíces y siempre deben estar apoyando a la comunidad. “Hay que buscar siempre cómo ayudar a la comunidad”, expuso Leovigildo Carranza.

“No hay secretos para el éxito”: Ernesto Coppel

Ernesto Coppel, Pdte. del Grupo Pueblo Bonito

El empresario hotelero manifestó durante su participación en el panel que no hay secretos para el éxito. “Si los jóvenes no saben qué van a hacer, no se preocupen. Yo no destaqué en nada, apenas pasaba las materias, en los deportes fui amargo, sin pena ni gloria terminé mi primaria, mi secundaria y mi prepa, todo en Mazatlán”, dijo uno de los hombres más exitosos en el mundo de los negocios.

Comentó que siempre le tocaron malos trabajos, mal pagados y debía muchos meses de renta. “Pero desde que empecé a sacar la cabecita como empresario, me empecé a preocupar por la comunidad, al final tienes que voltear para afuera.

Al principio me hice como una isla, tuve que hacerlo para poder sobrevivir, dedicarme y concentrarme en lo mío, pero no veía alrededor, pero una vez que ya me establecí, inmediatamente volví a ver alrededor porque el entorno es básico para trabajar en las empresas: si no tenemos un entorno correcto, si no hay escuelas buenas, si no hay orden, si no hay buen gobierno; entonces, si eres capaz de crear un negocio de la nada, no puedes dejar de participar en la comunidad”.

“Primero es la felicidad y luego el éxito”: Mario Cadena

Mario Cadena informó que estudió en escuelas públicas y aconsejó a los jóvenes.

Mario Cadena, Presidente de Dassa

“Quiero decirle a los jóvenes que están aquí presentes que no se vayan con la finta o con el deslumbre del dinero fácil. El dinero hay que trabajarlo, hay que ganarlo, y recuerden como un consejo que primero es la felicidad y luego el éxito. Yo conozco mucha gente que es exitosa porque tiene mucho dinero, pero no es feliz”.

Dijo que de los fracasos también se aprende. “El hombre de éxito debe tener muchos fracasos, no todo es sobre nubes, esos fracasos le dan a uno la madurez, la capacidad de entender y comprender a los empleados porque muchas veces a los empleados hay que motivarlos; se pueden equivocar las veces que quieran, siempre que no lo hagan con dolo”.

Recordó los fracasos que ha tenido en los negocios, pero dijo que hay que saber levantarse y no dejar escapar las oportunidades que muchas veces se tienen en las manos.

Codesin trabaja en creación de parques industriales

El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa trabaja con los inversionistas del norte del estado en la creación de parques industriales.

“Necesitamos una economía estable, una manufactura, que sea continua la economía, y es en lo que estamos trabajando. Esperemos el segundo semestre ya empezar ahora sí con los inversionistas, tanto locales y con alianzas de foráneos, sobre todo con los inversionistas de otros estados donde ya tienen experiencia en la promoción económica para el desarrollo de manufactura”, dijo José Mario Cadena.

Agregó que en Sinaloa no se tiene esa experiencia como los estados de Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. “Son estados que de diez años para acá han estado creciendo mucho en el sector manufacturero, y estamos trayendo inversionistas”.

El presidente de Codesin estuvo presente en el Encuentro Empresarial 2018.

Socializan convocatoria para integrar el Comité de Participación Ciudadana

Los interesados en conformar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción Sinaloense tendrán la oportunidad de conocer los lineamientos y reglamentos hoy a las 15:45 horas en el Country Club de Los Mochis, en el marco del Encuentro Empresarial 2018, informó Enrique Pun Hung, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Sinaloa.

Igualmente, el miércoles 9 de mayo se llevará a cabo una sesión similar en las instalaciones de Canacintra en Mazatlán, explicó el integrante de la Comisión de Selección del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. Fue el jueves 3 de mayo cuando se presentó la convocatoria para conformar el Comité de Participación Ciudadana del Comité Anticorrupción.

“Estamos buscando a cinco personas honestas, honorables, capaces, pero que su compromiso sea defender el interés de los ciudadanos”, manifestó Pun Hung.