"Tengo mi corazón aquí, en San Blas"

El Fuerte, Sinaloa.- La enfermera estadounidense Jacquelyn Hanson ha entregado más de 30 años de su vida a una misión que considera sustancial: formar parte de la Liga de Médicos Voladores (The Flying Doctors of Mercy) que mes tras mes arriba al municipio de El Fuerte para llevar sanidad a la población humilde de la región.

El pago que reciben tanto ella como el resto de los especialistas no es económico, incluso deben solventarse el viaje por sus propios medios y en muchas ocasiones también con su dinero adquieren material y medicamento para regalárselo a sus pacientes en esta tierra; sin embargo, afirma, se llevan en el corazón cada una de las muestras de cariño de los mexicanos que los buscan para calmar y acabar con su dolor.

¿Desde cuándo visitan San Blas los médicos voladores?

En 1982 realizamos nuestro primer viaje a El Fuerte, y luego a San Blas. Era una época en la que en este sitio no había clínica, por lo que atendíamos en una iglesia, en el salón, pero no se podían hacer cirugías y eran enviados a la ciudad de El Fuerte; sin embargo, no me sentía a gusto, quería hacer algo en San Blas, sentía que debían hacer algo más para brindar una mejor atención, y así es como patrocinadores de la Liga de Médicos Voladores invirtieron en la clínica, que se inauguró en octubre de 1989.

Enfermera Jacquelyn Hanson. Foto: EL DEBATE

¿Qué le ha dejado formar parte de la Liga?

Han sido muchas satisfacciones, pero una de las más recompensantes fue una ocasión en la que atendimos a un niño de 11 años de pie equinovaro. No había manera de hacerle la cirugía aquí, por lo que nos lo llevamos a Estados Unidos y se le practicó la operación. El tiempo pasó, nosotros seguimos viniendo y un día, a sus 32 años, se presentó en la clínica para agradecernos la ayuda. Juega beisbol y me dijo que no hay un día en su vida que no piense en mí. Eso es lo más gratificante que me ha sucedido en San Blas.

Luego, ya en esta clínica operamos a otro niño por el mismo motivo y al cabo del tiempo vino a mostrarnos una medalla que había ganado en una competencia de carreras.

¿Qué deja en Estados Unidos cada vez que viaja a San Blas? ¿Le pesa?

Vivo en California, soy una enfermera retirada. Antes dejaba a mi esposo, a mi hijo, ahora también dejo a mi familia, tengo nietas. Pero no me pesa, todo ha sido muy fluido, muy natural. Yo digo que vivo en California, pero tengo mi corazón en San Blas.

Pero así como la enfermera le entregó su corazón a este rincón de México, este también le ha correspondido al imponerle su nombre a la calle donde se encuentra la clínica de la Liga de Médicos Voladores, un reconocimiento que no esperaba y que guarda entrañablemente en su celular, que contiene las fotos de aquella ocasión especial en la que el pueblo se volcó para, también, entregarle su corazón.