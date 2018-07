Enfrentamiento entre indígenas impide censo

Los Mochis, Sinaloa.- Un grupo de indígenas agredió a autoridades estatales y municipales que acudieron ayer a presenciar la realización del padrón de indígenas en el ejido 5 de Mayo para organizar la elección del gobernador tradicional de esta comunidad.

A través de un video que tiene este medio informativo, se puede observar cómo un grupo de indígenas no permite la entrada a la coordinadora de cobanaros en el municipio de Ahome, Reynalda Leyva Urías, y al representante de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas (Copacin), por lo que se tuvieron que retirar del lugar y cancelar la realización de este padrón.

“Hay mucha violencia en este ejido. La gente que está opuesta es de Rosario Huicho. El licenciado Hernán iba a dialogar, iba hacer el censo, no lo dejaron entrar. Ellos mismos se quitan el derecho de darle solución a los problemas”, mencionó Silvina Valenzuela Valenzuela, subdirectora de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Ahome.

Conflicto

De igual forma, Valenzuela Valenzuela mencionó que el gobierno no debe intervenir en los asuntos de los indígenas sin tomar en cuenta la Ley Indígena.

“En nuestra Ley Indígena dice que cuando no se soluciona un conflicto en una comunidad, el gobierno debe intervenir pero respetando la autonomía indígena. Ellos deben poner los estatutos que debe llevar una convocatoria, pero una parte no quiere que se haga otra convocatoria. Se requiere que el pueblo en pleno se reúna y se tomen decisiones. Mientras no se dé solución ahí van a estar y sin recibir sus apoyos”, señaló.

Bloqueo. Un grupo contrario de indígenas bloqueó la entrada de las autoridades estatales; se requirió llamar a la Policía Municipal para evitar un enfrentamiento mayor entre los indígenas. Foto: EL DEBATE

Sin apoyos

El comisario del ejido Cinco de Mayo mencionó que este conflicto afecta directamente al pueblo indígena, pues perjudica los programas sociales que pudiera recibir el pueblo.

“Este censo iba aparecer en el Gobierno del Estado y en federal. El gobierno necesita este censo para que cuando la población solicite apoyos aparezcan como indígenas y puedan obtener estos apoyos”, señaló Melquiades Gómez Valenzuela.

De igual forma, el comisario mencionó que solicitará nuevamente que se realice este censo para que la población obtenga los recursos federales y estatales.

“Este censo es en beneficio del ejido 5 de Mayo. Si no hay una base como esta no tendremos apoyos como casas, techos, entre otras cosas. Este grupo nos echa a perder un programa, una transformación que ocupaba el pueblo”, finalizó.