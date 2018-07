Municipio entrega aparatos a personas con discapacidad

Los Mochis, Sinaloa.- En atención a las necesidades que las personas con discapacidad tienen, el municipio entregó este lunes un total de 50 aparatos, entre ellos sillas de ruedas especiales, convencionales y bastones guía.

Carlos Martín Valenzuela Navarro, subdirector de Atención a Personas con Discapacidad, fue claro al señalar que la discapacidad no es solamente física sino también mental y ante ello se han propuesto mejorar las condiciones de vida de quien sufren algún padecimiento.

Entusiasmo. Con alegría los beneficiados recibieron sus aparatos según sus necesidades, esto de manos del alcalde. Foto: Libertad Montoya/EL DEBATE

Agradecimiento

“Discapacidad no es el no ver, discapacidad no es no caminar, no es el no aprender, no escuchar, no hablar. La discapacidad es la exclusión, la discriminación, cuando no existen los medios para que una persona se pueda desplazar, cuando no existe la actitud de respeto hacía nosotros”, dijo.

El funcionario municipal se dijo contento de la entrega de este apoyo haciendo alusión a que como nunca se ha apoyado a este sector de la población, ya que con anterioridad se habían entregado 100 aparatos de manera gratuita.

“Ha sido una administración que entrega aparatos funcionales para el desplazamiento con recursos propios, es la primera administración que lo hace en la cual se han entregado más de 100 y en esta ocasión 50 aparatos”, abundó.

Compromiso. Autoridades en funciones se comprometen a seguir brindando ayuda a las personas con alguna discapacidad. Foto: Libertad Montoya/EL DEBATE

Reconocimiento

Mientras tanto, el alcalde Manuel Urquijo Beltrán dio a conocer que al interior del Cabildo ahomense se trabaja para concretar la donación de un terreno que la subdirección ha solicitado para construir una sede de los organismos sociales de atención para discapacitados.

“Quiero decir que así como iniciamos cuando yo llegué, quiero refrendar mi compromiso de seguir ayudando a este sector. Estamos viendo lo del terreno, me dicen que ustedes ya tienen uno, pero necesitamos verlo, porque no queremos que haya problemas o que afecte alguna área verde”, expresó.

Mientras tanto y a nombre de los beneficiados de estos 50 aparatos, Flor Reina Vega Beltrán agradeció a las autoridades municipales el compromiso y el esfuerzo que hacen por ayudar a quienes más lo necesitan, pues en su mayoría son personas de escasos recursos.