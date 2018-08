Entregan apoyos por el calor en pleno “calorón”

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de la alerta que las autoridades de Salud han emprendido en gran parte del estado debido a las altas temperaturas, las mismas autoridades realizan eventos de entrega de apoyos en horas pico, lo que ocasiona serios problemas de salud a los asistentes.

Tal es el caso del evento programado ayer en la colonia Ferrusquilla, al cual asistiría el delegado de Sedesol en Sinaloa, Raúl Carrillo Castaños, para entregar apoyos como abanicos, agua embotellada y despensas a familias de escasos recursos.

Y aunque este funcionario no llegó, el evento se realizó en presencia del coordinador estatal de Protección Civil, Francisco Vega Meza, quien justificó que los asistentes no estaban a la intemperie, por lo que no había mayor problema.

“Ahorita estamos en un espacio abierto, las condiciones climatológicas hoy nos permiten que podamos realizar el evento”.

Sin embargo, María, vecina de dicho asentamiento, indicó que tanto ella como su mamá tenían más de una hora esperando a que se les entregara el apoyo, situación que tenía en desespero a la adulta mayor.

“Hace mucho calor y pues ni modo, aquí estamos esperando a que nos den lo que nos dijeron”.

Se entregaron mil 600 despensas, 10 mil litros de agua y mil 600 abanicos para familias de dicho asentamiento.