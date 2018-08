Al 70% el avance en entrega de uniformes y útiles escolares

A nivel estatal el avance que se lleva en la entrega de útiles y uniformes escolares es de un 70 por ciento, informó Jorge Pimentel Íñigo, presidente de Canaco en Los Mochis.

“En un comunicado de Economía del estado, mencionaba que el avance del proceso que se lleva con el plan de útiles escolares y uniformes es un 70 por ciento, lo cual a mí se me hizo increíble porque estamos a muy poco tiempo de haber iniciado el programa y ya se lleva un 70 por ciento de avance, quiere decir que sí hubo muy buena respuesta por parte de los ciudadanos, y los beneficiados del programa aprovecharon el tiempo desde un inicio y no quedar a última hora. El programa sigue hasta el 31 de diciembre”, dijo.

Asimismo, dio a conocer que de entrada, las ventas llegaron al 30 por ciento de manera general por el regreso a clases, y que al término de esta semana van a conocer el efecto total en las ventas.

Por otra parte, en cuanto al paro laboral que realizaron los maestros de la Sección 53 del SNTE el día de ayer, manifestó que es lamentable que la situación que se quiera o pretenda justificar, afectando la educación, es dar un tiro en el pie como mexicanos.

La educación es intocable, es un derecho que tenemos desde niños y eso a título particular, no se puede tocar, la educación no es negociable y el ciclo escolar se tiene que respetar, dijo.