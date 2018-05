"A la gente hay que hablarle con la verdad": Álvaro Ruelas

Los Mochis, Sinaloa.- Al destacar que su único y firme compromiso es mejorar la condición de vida de los ahomenses, el candidato de la coalición Todos por México para la alcaldía de Ahome, Álvaro Ruelas, se dijo listo para iniciar este lunes con el periodo de campaña.

En ese sentido, el candidato por el PRI, Nueva Alianza y Verde Ecologista se dijo fortalecido para recorrer el municipio abanderando las propuestas factibles y no falsas promesas. Enfatizó que la ciudadanía quiere un cambio en la política, pero también en la forma de gobernar.

Hoy inicia la campaña, ¿cómo ha sido esta intercampaña?

Estamos con una dinámica muy distinta, ya con experiencia de la pasada campaña, y vamos precisamente a cambiar un poco el aspecto de las campañas, que sea de propuestas, hablando con la gente de cómo corregir lo que está mal, y en ese sentido va la capacidad de nosotros para poder seguir con lo que hemos iniciado.

¿Ha sido fácil esta primera recta del proceso?

Ha sido muy interesante porque cuando estuvimos en la precampaña el acercamiento con la gente fue muy ilustrativo y a partir de ahí he ido escribiendo y realizando las estrategias no sólo de campaña, sino de lo que le vamos a ofrecer a la gente; es arrastrar el lápiz, hacer cuentas y crear programas prácticamente desde cero.

¿La experiencia de un año como alcalde le sirvió para crear este plan de trabajo?

Álvaro Ruelas, candidato a la alcaldía de Ahome por la coalición Todos por México. Foto: EL DEBATE

Muchísimo. Para establecer un gobierno mucho más ordenado, más austero, reproducimos mucho, es decir, hicimos mucho más con el mismo presupuesto que se tenía y hoy nos permite presentar nuevos ajustes y hablar de temas sociales muy importantes que vamos a presentar los próximos días.

¿En qué está basado este plan?

Vamos a hacer proyectos de infraestructura y sociales muy importantes, como poner en operación dispensarios médicos en la ciudad. Ya lo hicimos en el área rural, pero la demanda es que podamos hacerlo en las zonas en donde se concentra más la pobreza en la ciudad. También vamos a multiplicar los programas de vivienda, techos y pisos. También traemos el tema de la rehabilitación. La mayoría de las familias no puede cubrir los costos, por eso el 1 de noviembre vamos a firmar convenios con centros de rehabilitación en donde el gobierno les ayude a pagar este servicio.

La ciudadanía ya no quiere falsas promesas, ¿a qué le apuesta Álvaro Ruelas?

Fue un año mi periodo pero cumplimos. Había prometido hacer un pluvial que nosotros hicimos, se había prometido regular el centro de la ciudad y lo hicimos. Durante el primer año de gobierno ejercimos el presupuesto más grande en pavimentación en la historia del municipio. Lo que hicimos en el primer año fue más de lo que se hizo en los últimos seis juntos y lo hemos hecho con orden financiero. Vamos a ofrecer no sólo un proyecto, les vamos a decir cómo y cuánto nos va a costar y de dónde vamos a sacar ese presupuesto. A la gente hay que hablarle con la verdad, programas que realmente ayuden a la población, eso es lo importante.

De resultar ganador tendría un gobierno de 3 años...

Somos los únicos que podemos garantizar que se terminará el proyecto de la Zona 30. Los únicos que podemos garantizar el resolver los problemas de los pluviales, ya tenemos los proyectos, ya sabemos cuáles son y de cuánto es el recurso. Podemos garantizar que estos proyectos que se han hecho y que han transformado la infraestructura continúen.

Si algo probamos es que tenemos mucha capacidad de gestión, y como muestra está que ya trabajamos en un dictamen técnico para probar que necesitamos una nueva torre del Seguro Social. Después vendrá el tema de los recursos, pero el dictamen ya lo hice.

En el periodo en que fui alcalde recuperé 222 mil metros cuadrados de terrenos, aumentamos en más de mil 200 millones de pesos nuestro patrimonio y hoy tenemos dónde ofrecer un terreno de manera inmediata para que se construya una nueva torre del IMSS.

Inició la guerra sucia, ya comienzan a surgir algunos señalamientos, ¿está preparado para lo que viene?

La guerra sucia lo único que hace es denigrar a la política. Afortunadamente en los próximos días presentaré una denuncia y por términos de ley podré saber quién fue el que pagó la publicidad para la guerra sucia donde atacaban a mi esposa y la criticaban de haberse estacionado en un lugar para discapacitados, cuando no era verdad. En ese sentido, el INE podrá obligar a Facebook a que determine quiénes son y van a cambiar las cosas. Espero que en el futuro se detenga esa guerra sucia que lo único que hace es empobrecer el ambiente, confrontar a la gente, pero sobre todo darle ese aspecto que la gente no le gusta de la política.

Entonces, ¿cuál será su línea en esta campaña?

Siempre se dan los ataques aunque siempre es poco ante de la votación, pero como ven tan grande la diferencia, quisieron comenzar desde ahorita. Yo seré respetuoso. Ni daré respuesta a cualquier tontería de las redes, pero en este caso de la camioneta salí porque para mi esposa es una forma de mostrarle mi apoyo y amor. No tengo el más mínimo miedo.

"La guerra sucia lo único que hace es empobrecer el ambiente, confrontar a la gente pero sobre todo darle ese aspecto que a la gente no le gusta de la política": Álvaro Ruelas. Foto: EL DEBATE

Y con la experiencia de la precampaña, ¿cuál es el sentir de la población?

Hay mucho enojo. Se ha logrado que prácticamente nos estamos obligando a que si tenemos una manera distinta de pensar nos tengamos que enfrentar, y eso es un tema que yo no le voy a abonar; al contrario, yo voy con una campaña positiva, de propuestas realizables, voy a disfrutar la campaña, no voy a un tema de confrontación y de odio.

¿Cómo dar confianza de que los funcionarios no estarán detrás de usted?

Yo sí les he pedido su apoyo. En qué sentido, en el único que me lo pueden dar conforme a la ley, que el 1 de julio vayan y voten, es lo único que puedo hacer. En lo que más me pueden ayudar es hacer un buen trabajo, que sean y que se muestren como funcionarios públicos dignos y respetuosos. Primero está el gobierno y la responsabilidad que ya nos dio la gente.

Los Mochis vive un momento de modernización, ¿irá en esa misma línea?

Me siento muy orgulloso porque se está tomando en cuenta a nivel mundial. Se realizaron muchos proyectos que nos costaron muchos desvelos, canas, pero que al final están los resultados, y no se puede ir en otro sentido ya.

¿Qué decirle a la ciudadanía entonces?

Que elijan muy bien, cuando consideren por quién van a votar, elijan a quién quieran contratar como su trabajador. Al final de eso se trata: que revisen a la persona, el cómo ha construido su vida y eso les dará claridad. Creo que se debe de contratar a quien ha dado resultados, a quien ha demostrado valentía, generosidad. Hay quienes sólo vienen tratando de confundir a la gente, pero los ahomenses somos mucho más inteligentes que eso.

¿Y a su familia?

Yo espero que en esta segunda edición sepamos lo que se tiene qué hacer. Espero que de la misma manera de la vez pasada tener todo el apoyo y espero que entienda que esto les afecta. Sepan que lo estamos haciendo por construir un mejor lugar para vivir y por dejarle un buen ejemplo a mis hijas. Al final de cuentas son parte del costo de las políticas, pero no por es voy a aceptar que sea correcto.