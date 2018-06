"La sociedad necesita más oportunidades": Mario Zamora

Los Mochis, Sinaloa.- Consciente de las necesidades de la gente y los prioridades que como gobernantes se debe tener, Mario Zamora Gastélum entra en la recta final del periodo de campaña.

El candidato a la senaduría por la coalición Todos por México se mostró contento y satisfecho del trabajo y el acercamiento que ha tenido con la sociedad durante este tiempo electoral; sin embargo, reconoció que aún faltan muchos hogares a donde llegar y es en donde se habrá de enfocar en los siguientes días.

¿Con qué se ha encontrado en esta campaña?

En que la gente tiene dolor y muchas veces es por el engaño. A veces pareciera que la política se ha prostituido y ha dejado de importar tu historia de vida. La gente está molesta con el que promete y no cumple, y con el que no hace nada, con el que no ayuda.

¿A qué se refiere al hablar de necesidades y condiciones de vida?

Algo muy duro para mí ha sido un tema en Concordia, el tema de los desplazados. Las alternativas que hay para salir adelante y no necesariamente la gente te pide que le regales. Te pide un camino para con esfuerzo y trabajo poder salir adelante y es ahí en donde es el gobierno el que debe de generar valor.

Mario Zamora. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

¿Cuáles son sus compromisos?

El primero es estar cercano, el segundo es estar atento, es decir, le pondré atención a sus peticiones, sugerencias, y la tercera es que quiero seguir manteniendo esa confianza. Quiero seguir caminando y ver a la gente a la cara.

¿Cómo beneficiar a las familias ante el costo de la energía, del combustible, entre otros?

En el tema de las tarifas vamos a pelear para que se haga un nuevo estudio. Hay que valorar un paquete de instalación de celdas solares en los hogares que permita disminuir el consumo de energía.

¿Qué hará desde el Senado en el tema de salud?

Lo que trae la fórmula del candidato Meade es que todos los hospitales públicos estén equipados, que trabajen 24 horas del día y los siete días de la semana.

¿Qué propondrá para mejorar la educación en el país?

La parte fundamental es que el maestro que esté frente al grupo cuente con las herramientas, el conocimiento y la convicción de poder transmitir a los niños. Hay cosas de la Reforma Educativa que no han aterrizado y a las cuales se le tiene que hacer mejoras, pero el tema de la evaluación, esa no hay marcha atrás.

¿Cómo abonar para lograr un país con más seguridad?

Reconocemos que esta administración ha dejado mucho a deber. Es un tema complejo a la que hay que meterle más inteligencia, tecnología, hay que hacer un código único penal. Hay que hacer una policía que realmente investigue.

La corrupción ha lastimado al país. ¿Qué hacer para combatirla?

Pedimos transparencia, es decir, que todos los que tengan puestos públicos hagan una declaración patrimonial y que un despacho externo junto con el SAT certifiquen lo declarado. También creemos que es necesario incrementar las penas para quien cometa un delito y obligarlos a resarcir el daño.

¿Por qué salir a votar?

Creo que lo que queremos es evolucionar, es mejorar. La gente quiere vivir mejor, quiere más oportunidades, quiere tener más ingresos que le permitan vivir más tranquilos, feliz. Al final lo que la gente busca es vivir más feliz.

EL PERFIL

Nombre: Mario Zamora Gastélum

Originario: Los Mochis, Sinaloa

Profesión: Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y Maestría en Desarrollo Económico Regional por la London School of Economics and Political Science, en Inglaterra.