Es un error bachear las calles de la ciudad con asfalto

Los Mochis, Sinaloa.- Especialistas en construcción señalan que es un error “bachear” con asfalto los hoyos que proliferan en las calles de la ciudad por las lluvias, pues si bien eso soluciona el problema de momento, con la siguiente lluvia los hoyos estarán igual, por lo que es más recomendable utilizar concreto hidráulico.

El ingeniero civil Hernán García Castro señaló que lo que se debe hacer es convertir a esas cuadrillas de reparadores de baches en verdaderos especialistas en concreto hidráulico, para que se deje de tirar dinero y se realicen reparaciones definitivas en las calles de la ciudad.

Lee también: Bachean las calles de Los Mochis tras las lluvias

Indicó que en lugar de ponerle asfalto a los concretos hidráulicos fracturados por la humedad de las lluvias, se deben cortar para definir el área a reparar, extraer el concreto dañado, reparar el relleno y volver a colar la losa con las recomendaciones anteriormente descritas.

De esa forma, la cantidad de baches en las calles pavimentadas irá disminuyendo gradualmente con su trabajo y no volverán a salir los mismos con cada lluvia que se presente, destacó.

Lee también: Cobertura de servicios públicos divide opiniones

Daños. Los hoyos y baches que hay por toda la ciudad afectan a los automovilistas y transportistas y son consecuencia de que no se reparan eficazmente, según los especialistas. Foto: EL DEBATE

Riesgos

Insistió en que la “reparación de baches” con el asfalto en frío no solamente no resuelve de raíz el problema de cada bache, pues como es sabido a los días estarán igual porque no se resuelve el problema que genera el estancamiento del agua.

Otro aspecto grave es que esos asfaltos, al descomponerse rápidamente, generan gravilla suelta y otros materiales que aparte de poner en riesgo a los automovilistas por derrapes que elevan el riesgo de accidentes o astilladuras en los vidrios por las piedras que se levantan, lo único que provocan es que vayan a tapar las bocas de tormenta existentes pues esos sólidos se quedarán ahí y nunca llegarán al mar.

Hernán Castro señaló que estos aspectos se deben de tomar muy en cuenta por las autoridades para que no se tire simplemente el dinero.