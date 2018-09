"Mi columna está deformada en forma de S"

Los Mochis, Sinaloa.- Inmóvil en su silla de ruedas y soportando fuertes dolores en su columna y en sus cervicales, Karla Ximena Pérez González soporta el dolor de la vida. A sus 10 años se le detectó escoliosis, una enfermedad que afecta abruptamente la columna vertebral y provoca la curvatura de la espina dorsal.

Ximena busca convertirse en una licenciada en Nutrición, pero debido a su enfermedad no ha logrado concretar su sueño y sólo espera cada día la llegada de su mamá para poder acostarse y poder descansar.

Lee también: "Sin investigación no podemos avanzar"

Vida en pausa

“Ahorita no tengo ninguna actividad. Mi vida está en pausa, es difícil dejar la vida de un día para otro, dejar tus sueños; antes tenía dolores controlados, pero ahora cada día me cuesta más levantarme de la cama”, señala Ximena.

Cuenta que se percataron de esta enfermedad debido a que notó una malformación en sus costillas, por lo que acudió a un médico, quien tajantemente le comentó que la enfermedad la tenía muy avanzada y no se podía hacer nada. Unos años después, Ximena regresó al médico y le mencionaron que se tenía que hacer una operación de forma inmediata y la fundación Shriners la apoyó.

Lee también: Paramédicos se recuperan tras volcadura de ambulancia

“En Shriners me colocaron una prótesis, pero hace dos años me empezaron molestias nuevamente y es porque las barras ya no están soportando mi columna y se encuentra deformada en forma de S y esto me provoca muchas molestias y no me puedo sostener ni moverme apropiadamente sin ayuda de mi mamá”, señala.

30 años tiene Ximena y busca continuar con salud y su vida plenamente. Foto: EL DEBATE

Karla Ximena señala que su meta era estudiar una carrera relacionada a la nutrición, pero debido a sus condiciones no se pudo concretar e intentó hacerlo en línea, pero de nuevo su columna no lo permitió.

Antes solía escribir y me gusta mucho la música. Me limité demasiado en mi vida y dejé de hacer muchas cosas por este problema que me ha dejado en sillas de ruedas.

La rutina diaria de Karla Ximena es despertar a las cinco de la mañana, hora en la que su mamá se despierta para ir a trabajar, y levantarse de su cama para luego postrarse en su silla de ruedas. Cuando se va su mamá, Ximena la espera sentada y en ocasiones atiende una mercería que está en su casa, o se pone a buscar algo en internet; sin embargo, los dolores le continúan y se tiene que quedar a la espera de su madre.

Apoyo

Karla Ximena se encuentra emocionada debido a que la Asociación Una Ayuda, Una Sonrisa le organiza un evento tipo “Shower Médico” denominado Pool Mexican Party que se realizará en el salón campestre de Figlos a las 21:00 horas del viernes 14 de septiembre para recabar fondos y ayudarle con los costos de una operación.

Si gustas apoyar a Ximena lo puedes hacer a los números de cuenta: 4766840595991998 en Banamex y en Scotiabank al 5579209110349864.

EL DATO

Una Ayuda, Una Sonrisa y diversas instituciones realizarán una Pool Mexican Party en beneficio de Ximena Pérez con un costo de 30 pesos y se realizará en el salón de eventos Figlos este 14 de septiembre a las 9 de la noche. Habrá diversos grupos musicales e invitados especiales.