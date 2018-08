La escuela de El Estero, infestada de moscos

Los Mochis, Sinaloa.- Infestados de moscos que ponen en peligro la salud de los alumnos de la escuela primaria de tiempo completo Amado García García, ubicada en El Estero Juan José Ríos, Ahome, padres de familia y maestros exigen que se fumigue la escuela lo antes posible.

“Hay muchos moscos en la escuela, y aunque los padres de familia han limpiado la escuela hay muchos, y se sufren las picaduras del mosco”, señaló la directora de este plantel, Carmen Alicia Hernández Núñez.

Lee también: “Solo quiero un salón con piso y techo para poder estudiar”

Problemática

Asimismo, la directora de esta escuela primaria señaló que los niños han sido picados por los moscos y temen que pueda surgir alguna enfermedad.

Los niños salen picoteados de tanto mosco que hay, no pueden estar en estas condiciones pues pueden sufrir alguna enfermedad derivado de este insecto.

Lee también: Rectora de la UPES defiende la reforma educativa

Por otro lado, Hernández Núñez señaló que otro problema que tienen en la escuela es que la subestación eléctrica con la que cuenta la escuela no funciona correctamente y desde hace varios meses no hay energía eléctrica en los baños ni en la dirección y por lo tanto tampoco hay agua.

“La subestación la donó el Ayuntamiento de Ahome, pero no quedó bien, ha tenido muchas fallas, yo ya reporté en el Ayuntamiento, nos dijo el ingeniero que un interruptor no funciona y eso hace que no satisfaga el funcionamiento de la escuela y se apagan algunos aires, no funcionan las bombas en los baños porque no abastece”.

El costo de la reparación les cuesta más de 10 mil pesos, que la escuela tiene que absorber pues los recursos para la subestación se acabaron. “Es lo que más urge, y es algo que tenemos que pagar nosotros”, señaló la directora.