"Aulas en La Ladrillera no se hacen por falta de terreno legal"

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que no se cuenta con un terreno donado a la escuela de manera legal ni con la clave de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), la construcción de aulas en la escuela Narciso Mendoza en la comunidad de La Ladrillera no se ha podido concretar, informó la presidenta municipal de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal.

“El particular no había hecho el trámite de manera legal para ceder ese terreno a la escuela, y apenas andaban en la gestión de la clave del plantel, las reglas de operación tanto del ramo 33 como del predial rústico no nos permite hacer una construcción en un predio particular”, señaló.

De igual forma, Ramos Carbajal señaló que el director de esta escuela rural no se ha presentado en el Ayuntamiento de El Fuerte para presentar los papeles de propiedad o la clave de SEPyC, por lo que no se han comenzado los trámites para construir.

“Yo ya les avisé que quiero construir las dos aulas, que les quiero ayudar con ellas, pero ellos no se han presentado a traerme esos trámites; nosotros estamos a la mejor disposición para construir esas dos aulas, que se acerquen a tramitar ese trámite, ya que no se puede construir en un predio particular”, añadió la alcaldesa.