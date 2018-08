108 niños toman clases debajo de techumbre en el Felipe Ángeles

Los Mochis, Sinaloa.- Debajo de una caliente techumbre ubicada en la cancha principal, cerca de 108 niños de entre 6 a 12 años de edad toman sus clases, debido a que durante el periodo vacacional el plantel fue víctima de la delincuencia al robarles 5 equipos de refrigeración.

Además de ello, con la fuerte lluvia registrada el pasado lunes, la infraestructura de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo del ejido Felipe Ángeles sufrió serios daños que ponen en riesgo la integridad tanto de los alumnos como de los docentes.

Robo. Quienes robaron los aires acondicionados, computadoras y cableado dejaron botellas de cerveza en la dirección. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Denuncia

Julia Guadalupe Navarro Partida, directora de la escuela, dijo que el mismo lunes se pidió la presencia de elementos de Protección Civil, pues pedazos de un enjarre comenzaron a caer.

Además, agregó que el problema en uno de los lados de la fila de aulas, en donde precisamente los niños transitan durante el periodo de receso o cuando van al salón donde reciben los alimentos.

“Se dieron cuenta que la varilla del techo tiene mucho tiempo de antigüedad, como 70 años. La parte posterior donde está el huerto comunitario de los padres de familia hay que apuntalarlo y además está cuarteado.”

Riesgo. Las últimas lluvias provocaron que el enjarre de los techos y marquesinas comenzara a derrumbarse. Foto: EL DEBATE

Asimismo, comentó que se tuvo que derrumbar un muro de la cancha deportiva porque se corría el riesgo de que dañara a algún niño.

“Hay dos aulas también que tienen daños. Protección Civil me dijo que era un riesgo y que tenía que hacer el trámite; ya hablé con el jefe de Servicios Regionales de la SEPyC, y el supervisor me dice que aguante lo más que pueda a los niños en la techumbre”, abundó.

Cabe mencionar que se trata de un plantel de tiempo completo, es decir, con un horario de 8:00 a 16:00 horas, pero por no tener aires acondicionados y los salones en mal estado, los menores están saliendo a las 11:00 de la mañana.

Condiciones. Aún brindan alimentación a los niños, pero es al intemperie entre moscos, moscas y fuerte calor. Foto: EL DEBATE

Medidas

Por su parte, Yareli Valenzuela, presidenta de la Asociación de Padres de Familia denunció que incluso debido a que desde el pasado 20 de agosto los niños toman clases en la intemperie, hay quienes han presentado problemas gastrointestinales.

“Mientras no se arregle lo de los aires que no les den clases porque no es justo que con el calorón estén afuera y más ahora con las lluvias que corren el riesgo de que les caigan un pedazo de marquesina”.

En ese sentido, dijo que esperarán a que las autoridades tomen cartas en el asunto, de lo contrario, podrían tomar acciones más radicales como manifestarse en las instalaciones de Servicios Regionales de SEPyC.

“Ya hicimos un recorrido que vamos a hacer esta semana y de última instancia si no nos hacen caso vamos a tomar otras acciones, por eso nos estamos reuniendo los padres de familia”, destacó.