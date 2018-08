“Solo quiero un salón con piso y techo para poder estudiar”

El Fuerte, Sinaloa.- Más de 20 niños de la comunidad de La Ladrillera y del Poblado de Mochicahui, El Fuerte, viven un calvario desde hace cuatro años, ya que no cuentan con una escuela digna para recibir educación de calidad.

La escuela primaria Narciso Mendoza, ubicada en la comunidad de La Ladrillera, es donde estos niños toman clases cada día y la cual no cuenta con los servicios básicos como lo es el agua potable, drenaje o electricidad, tampoco tiene un piso de concreto o paredes y techos de material.

Lee también: Delincuentes afectan 8 escuelas de Ahome

Es solo un salón hecho de láminas que apenas cubren las fuertes tormentas, ya que cuando llueve, pareciera que llueve más adentro que afuera y los estudiantes tienen que tomar clases al exterior.

Exigencias

“Dicen que ya no hay casas con pisos de tierra, no es casa pero es escuela, y no es justo que los niños estén recibiendo en estas condiciones, las autoridades dicen que ‘tenemos las mejores escuelas y los mejores edificios’ ¿y dónde están?, se me hace una verdadera injusticia todo esto”, señaló María Montserrat Ramírez Moroyoqui, maestra multigrado en esta primaria.

Lee también: Madres de familia toman salón de la escuela José María Morelos

De igual forma, la maestra de esta institución señaló que los estudiantes sufren mucho en esta escuela debido a que las lluvias y los calores son un problema grave, toda vez que los techos no son adecuados.

No tenemos electricidad ni agua ni mucho menos drenaje, es una tristeza lo que viven estos niños es una injusticia; desde hace cuatro años estamos luchando para que nuestra escuela sea tomada en cuenta, sin embargo, nuestras voces no han sido escuchadas, señaló.

Por otro lado, el supervisor escolar, José Felix Urías Valdez, señaló que desde el año pasado solicitan un aula móvil para poder dar clases adecuadamente, y aunque ya se les ha pedido mucho a las autoridades, estas no los han atendido.

“Un aula móvil es lo que pedimos y hasta el momento no ha habido nada, desde el ciclo escolar pasado lo solicitamos, y le pedimos el apoyo a las autoridades, tanto municipales como escolares nos echen la mano para poder sacar esta escuela adelante”, señaló.

Acercamientos nulos

Asimismo, la encargada de esta institución, María Magdalena Ibarra Pacheco, señaló que el año pasado las autoridades municipales asistieron a esta escuela y se pudieron percatar de la magnitud del problema que implica tener un aula en estas condiciones.

María Ibarra, encargada de esta escuela. Foto: EL DEBATE

“Cuando vinieron se quedaron sorprendidos, y la presidenta Nubia Ramos nos prometió que nos iba a apoyar, que nos iba a traer unos abanicos, pero pasó el tiempo y no llegó nada, lo único que envió fueron unas cartas nada más, y el DIF fue el que nos apoyó con unas láminas, pero solamente ese apoyo hemos tenido”, señaló.

De igual forma, la encargada de esta institución reiteró que los estudiantes viven un calvario en estas condiciones, puesto que no tienen lo elemental para poder recibir clases al carecer de lo más elemental, por lo que los niños pasan calores y cuando llueve se mojan y tienen que suspender sus clases.

“Muchos niños se han salido de su educación porque no hay las condiciones necesarias para que puedan estudiar adecuadamente; cuando llueve tenemos que dar clases a la intemperie, pues el salón se inunda y se pone lodoso y no pueden estar en las clases con esas condiciones”, señaló Ibarra Pacheco.

Por otro lado, María Magdalena Ibarra Pacheco señaló que otro problema que se tiene en la escuela es que cerca de ella hay un basurón en el que las personas tiran a diario sus deshechos, lo que afecta a los estudiantes pues son olores desagradables que llegan hasta ellos.

“Los olores son penetrantes y ellos aspiran todo, tenemos un gran problema en esta escuela, necesitamos que nos escuchen, que nos hagan caso”.

Peticiones

Los estudiantes de esta escuela primaria indígena solicitan a las autoridades poner atención en su escuela, ya que es la única forma en la que puede recibir una educación sana y laica, que los llene de conocimientos con los que se puedan defender en el futuro.

“Yo solo quiero un salón con techo y piso para poder estudiar, es lo único que pido, quiero superarme, y ser de grande un profesional; quiero tener clases en una escuela bonita”, señaló Selma “N”, estudiante de esta primaria.

Los alumnos también solicitaron más aulas, baños, cancha, pizarrón y cerca perimetral.

“Me gustaría que arreglaran mi escuela, que hagan más aulas, que tenga un piso bonito, balones, un pizarrón, sillas, una cancha, quiero que esté más bonita, que tenga un techo más bonito; así recibiré una educación adecuada”, señaló Elú “N”.

Los pequeños estudiantes no se quedaron con las ganas de pedirles a las autoridades municipales más atención a su escuela, la cual se encuentra en condiciones totalmente deplorables e inhumanas.

Quisieran que nos arreglaran la escuela porque nosotros nos asoleamos mucho, que nos arreglen el techo, y nos arreglen la pared que está floja; quiero una mejor educación, una mejor escuela, quiero tener una escuela como todos, señaló Lorena “N”.

Un calvario viven estudiantes de la Narciso Mendoza

Entre paredes y techo de lámina y madera, pero con muchos sueños por delante estudian los más de 20 niños de la escuela primaria indígena Narciso Mendoza, ubicada en La Ladrillera, El Fuerte.

Viven un calvario en su único salón de clases que sus mismos padres construyeron.

La escuela educa a los niños de la comunidad, sean indígenas o no, con las tradiciones de los pueblos de la región y se enseñan los idiomas de estos pueblos.

Los estudiantes dicen estar muy por debajo de los demás y se imaginan su escuela como la de otros, con su cancha de basquetbol o de futbol, con tres o dos salones, con abanicos o aires acondicionados, y con todo lo que tienen las demás escuelas, sin embargo, esto solo es un sueño que han tenido durante cuatro años, y que al parecer tardará un poco más en hacerse en realidad.

Ganas de estudiar. Los estudiantes provenientes de comunidades indígenas cuentan con mucha iniciativa y ganas para seguir estudiando y lograr ser profesionistas. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Sin condiciones. Un estudiante visualizando su escuela. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Sin progreso material. La escuela fue construida hace cuatro años por los padres de familia que querían una educación sana para sus hijos, sin embargo, no ha podido progresar. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Piden atención. Los estudiantes claman a las autoridades que pongan su vista a su escuela que ocupa de todo. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Lodosa. Cuando llueve las condiciones se vuelven peores, pues no es accesible para ningún estudiante, ya que por dentro se hace una laguna y se vuelve el suelo lodoso. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Inteligencia. Los estudiantes tienen buen promedio y son inteligentes, tienen su uniforme y sus libros, pero no cuentan con una escuela apta para poder estudiar cómodamente. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE