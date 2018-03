Esquema detuvo caída del precio del frijol

Los Mochis, Sinaloa.- El programa implementado para el retiro del mercado de las 50 mil toneladas de frijol evitó un mayor desplome en los precios del grano, afirmó ayer Juan Enrique Habermann Gastélum.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado (SAyG) reconoció que si bien ciertamente el esquema no ha avanzado con la celeridad demandada por los productores y de ahí su desesperación, de entrada sí hubo un beneficio porque de otra forma los precios anduvieran en niveles sumamente bajos y la condición que enfrentarían serían mucho peores.

Contexto nacional

El funcionario estatal dijo que realmente sí se ha tenido un efecto positivo con la puesta en marcha de este programa y la prueba está en que en otros estados del país, como por ejemplo Chihuahua, la caída de los precios no se detuvo y ahorita el frijol se está vendiendo hasta en 9 y 10 pesos el kilo y una situación similar se enfrenta en Zacatecas.

Juan Habermann, secretario Agricultura. Foto: EL DEBATE

“Desde que el programa entró en Sinaloa se le puso un piso al frijol para que no cayera más a como iba cayendo, y no sólo no ha caído más el precio, sino se ha revertido y a comenzado a subir el precio”, destacó.

Reconoció que ciertamente el inicio del programa ha sido un tanto complicado, pero mostró confianza en que una vez que se estabilice totalmente la situación los beneficios se extiendan para los productores.

“El esquema es un esquema complicado que no va a entrar de un día para otro, y yo lo he dicho, o sea la cosecha de frijol en el estado vale más de 2 mil 500 millones de pesos, eso es lo que vale. Aquí se tuvo que sentar FIRA, los bancos, la certificadora, las almacenadoras, Aserca, el gobierno federal, el gobierno del estado a hacer el esquema ese, o sea no es un esquema que va trabajar de un día para otro”, recalcó.

Insistió en que los que son productores y siembran frijol saben que el frijol no se paga de un día para otro, pues primero el grano se lleva a las bodegas, se criba y se guardan y luego te lo van pagando conforme va saliendo el producto.

“Yo entiendo la desesperación de los productores, y el productor quisiera que le pagaran al otro día, pero también como productores sabemos lo que significa sembrar frijol. Teníamos tres años con buenos precios y ahora la situación se presenta por un exceso de oferta en el mercado, pero se tiene confianza en que el programa caminará y los pagos de extenderán a los productores”.

