"Por qué nadie viene y me ayuda con esto", madre de Francisco

Los Mochis, Sinaloa.- Su nombre es Francisco Valdez Leyva, "Chico", como lo conocen todos en el ejido Vallejo. Para él no hay días, no hay noches, no hay pasado ni presente ni futuro.

Chico ve pasar los días así, perdido en su mundo, encerrado en su mente y también en un cuarto carcomido por el tiempo, por miedo a que ataque a los vecinos, como aseguran que alguna vez lo hizo, cuando hasta con un hacha hirió en la cabeza a una persona.

Su mamá, doña Juana Leyva, llora sin consuelo por el sufrimiento permanente en el que vive su hijo, a quien aunque jamás le responde y muy pocas veces ve a los ojos, no deja de preguntarle cuál es el pecado por el que está pagando tanto dolor, cuál es el pecado por el que dejó de reconocerla hasta a ella misma para vivir sumido en sus pensamientos y dejarse a la buena de Dios.

Inicio de la enfermedad

Pero él no era así, recuerda la frágil mujer con tristeza, mientras camina por la humilde vivienda. Luego afirma que él trabajaba en el campo, que tenía su esposa y dos hijos, con quienes vivía en una casita de material cerca de la telesecundaria del ejido y que hoy está abandonada.

“Me acuerdo que me molía nixtamal, me traía leña, era dedicado, pero de poco a poco comenzó a cambiar, luego murió su esposa; quería comenzar a corretear gente hasta que hachó a uno, que estuvo internado en un hospital por este motivo”, explica Juana, mientras lo ve tras la puerta de fierro con ventana sin vidrios en el cuarto donde Francisco convive con la basura, sus propios desechos y las pestilencias que estos despiden, y en el que duerme entre la suciedad del piso al no tener siquiera un colchón donde reposar tanta miseria y dolor.

“Yo quisiera que alguien me ayudara a bañarlo y pasarlo a otro cuarto que tengo para él, por qué nadie viene y me ayuda con esto; que vengan los policías y me ayuden, por favor. Mi esposo no puede porque viene cansado de regar las siembras. Chico tiene dos hermanos, pero no me ayudan a asearlo y sus hijos parece que ya se olvidaron de él, no se aparecen por acá”.

Es dura la vida en la pobreza, asegura Juana, quien aunque eran las dos de la tarde apenas si había probado bocado, solo “juguito” y un pan de desayuno, manifiesta, “pero es más dura con mi Chico así. He sufrido mucho desde hace 30 años, desde que empezó a desvariar y las fuerzas se me están acabando”.

La humilde vivienda de los Valdez Leyva en el ejido Vallejo. Foto: EL DEBATE

El calvario

Y es que desde que ella tenía 44 años se ha hecho cargo de él. Su dolor se hizo más grande cuando su hijo le abrió la cabeza a un vecino con un hacha y la Policía Municipal asignada a San Miguel Zapotitlán la obligó a mantenerlo encerrado por seguridad de todos.

Sin embargo, hoy Juana tiene ya 74 años y está cansada, se enferma a menudo de la gripa y su delgado cuerpo revela que apenas si llega a los 50 kilos de peso. En su rostro lleno de arrugas y sus afligidos ojos lleva impresos 30 años de cansancio, de desconsuelo y de impotencia al ver que su hijo no mejora, sino que “parece que va para atrás. Está muy desganado mijo, muy triste, ‘güilo’, se cae a cada rato y no quiere comer”.

Hay control

El psiquiatra Álvaro Ceceña Nuño, médico del Centro de Salud Mental y quien sigue de cerca el caso de Chico, indica que la dependencia municipal tiene 20 años tratando a Francisco y que aunque pareciera catastrófica la vida del vecino del ejido Vallejo, la realidad es que tiene controlada su esquizofrenia crónica.

Pero además, explica, no era el único en la familia Valdez Leyva, pues Chico tenía un hermano, Cástulo, quien igualmente padecía de esquizofrenia y quien se perdió entre las calles. Jamás se le volvió a ver.

Tenemos ya bastante tiempo tratándolo y la realidad es que el problema, ahora mismo, es mínimo.

El especialista de la mente fue aun más allá al afirmar que si se le dejara libre, no correría a querer lastimar a la gente.

No lo haría, pero está así por la tranquilidad del pueblo, porque no ande desnudo por las calles y porque tal vez su mamá, una vez que esté fuera, no pueda meterlo otra vez, pero él no trataría de lastimar a nadie.

Acerca de si podría mejorar aún más y darle un poco de cordura, el doctor Ceceña Nuño dijo que tal vez sí, pero que esos mismos fármacos podrían desencadenar otros desórdenes psicológicos que podrían llevarlo a la angustia, al homicidio o al suicidio al descubrir en lo que se ha convertido y en el cómo lo tratarían las demás personas.

¿Qué hacer?, se cuestionó, para luego responder que lo mejor era mantenerlo tranquilo, que se sienta amado por su familia, por los demás, que la sociedad le pueda dotar de ropa y víveres.

“En el aspecto médico, con fármacos, está cubierto por el Centro de Salud Comunitario, pero aquí entra otra pregunta: ¿se toma el medicamento Francisco? Su mamá está añosa ya y es admirable que una persona de su edad atienda a otra, y de una enfermedad de esa magnitud”.

Chico casi no voltea a ver a las personas, ni siquiera a su mamá. Foto: EL DEBATE

"Necesario atender trastornos desde la niñez"

Raúl Belmontes Olivas, director de Salud Municipal, invitó a la población a acudir con un especialista de la mente para que no se llegue a la tercera edad con serios conflictos emocionales

Atender los trastornos mentales desde la niñez, porque de lo contrario se transforman en serios problemas psicológicos y psiquiátricos con el tiempo, exhortó la dirección de Salud Municipal en Ahome.

El titular de la dependencia, Raúl Fernando Belmontes Olivas, reveló que precisamente como consecuencia de la ausencia de una atención psicológica o psiquiátrica desde temprana edad a este tipo de padecimientos, es que se ha recrudecido el problema de la salud mental no solo en Ahome, sino alrededor del mundo.

Los trastornos

En su oficina, el funcionario municipal manifestó que las lesiones que va acumulando el cerebro cuando no se atiende genera conflictos tanto mentales como emocionales, como ansiedad, inquietud, psicosis breves familiares, que a partir de los 60 años pueden desencadenar en alteraciones mentales a causa de la misma edad, la vejez, angustia y ansiedad por falta de trabajo, la economía o problemas familiares.

En este sentido, especificó que:

En nuestro Mochis hay grandes problemas en cuestión de trastornos que terminan en casos psiquiátricos, especialmente esquizofrenia o psicosis.

Belmontes Olivas fue claro al especificar que en Ahome hay una cantidad importante de infantes con déficit de atención por hiperactividad y que aumentará con la constante utilización de los juegos digitales, por lo que pidió estar al pendiente de los niños y atender este tipo de padecimientos con un especialista.

El enfermo mental

Acerca de la atención que se debe brindar al enfermo mental, Belmontes Olivas indicó que el familiar debe aprender a atenderlo de manera permanente y no medicarlo solo durante su crisis mental, debido a que se va postergando su tratamiento.

“A veces el enfermo no quiere pero se le puede dar en la leche, el agua, el jugo, en la comida, de tal manera que no se dé cuenta que es el medicamento recetado”.

Acerca del Centro de Salud Comunitario de Ahome, explicó que este se encuentra abierto a la población y en él se atienden problemas de adicciones; psiquiátricos; diagnóstico de trastornos de ansiedad, bipolar, esquizofrenia; de enfermedad dual, en la que el cerebro sufre de un problema psiquiátrico pero también de adicciones.

Asimismo, psicólogos dan seguimiento a niños la enfermedad de hiperactividad con trastorno de déficit de atención.