Emergencia en Ahome por onda de calor

Los Mochis, Sinaloa.- Por segunda ocasión en lo que va del año, la Secretaría de Gobernación incluye a 13 municipios del estado de Sinaloa en la declaratoria de emergencia por la onda cálida ocurrida del 23 al 26 de julio. Con esta acción se activan los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden).

A partir de esta declaratoria extraordinaria, las autoridades del gobierno estatal contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada, así lo anunciaron las autoridades federales a través de un boletín de prensa.

Son 23 estados en la República los que serán apoyados por el Fonden. El coordinador estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas, explicó que tras el anuncio realizado por la Segob, ellos enviarán una solicitud para recibir el apoyo.

Aún no se sabe qué les enviarán, ni cuándo llegará, pero la respuesta siempre es rápida. Por lo general, el apoyo consiste en dotación de agua embotellada, despensas y acciones de salud.

El funcionario estatal invitó a la población a extremar precauciones para prevenir un golpe de calor, insolación o deshidratación.

Entre la población más vulnerable, dijo, están los niños, las personas de la tercera edad, los que realizan actividades en la construcción y quienes trabajan bajo los rayos del Sol. “A ellos los exhorto a que se hidraten de manera constante y que se tomen algunos minutos de descanso”.

Temperaturas

Con temperaturas superiores a los 35 grados centígrados, la intensa ola de calor azota a los municipios de Sinaloa, siendo El Fuerte, Choix, Ahome y Culiacán los más afectados.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas más altas del estado el día de ayer se registraron en Los Mochis, El Fuerte y Guamúchil con 36 grados; 35 grados en Choix y Guasave; y el puerto de Mazatlán con 28 grados.

De la misma forma, para el día de mañana se esperan temperaturas superiores a 40 grados en todo el estado así como algunas tormentas en puntos del norte (este), centro y sur de Sinaloa.

PC en focos rojos

La muerte de dos niños de dos años: uno tras quedar encerrado en una camioneta y morir por insolación y otro por caer en un tinaco lleno de agua, encendió los focos rojos de Protección Civil en el municipio de Ahome, señaló Sergio Liera Gil, coordinador de Protección Civil en Ahome.

“Estas dos muertes encienden los focos rojos de Protección Civil, por lo que intensificaremos los operativos para prevenir más de este tipo de accidentes que son lamentables”, señaló.

De igual forma, Liera Gil destacó que los rayos ultravioleta en Los Mochis han estado entre 10 y 11 puntos, por lo que invitó a la ciudadanía a cuidarse pues estos les generan quemaduras en la piel y puede provocar también cáncer en la piel.

“Entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde no se debe estar expuestos al sol, las personas deben de traer una cachucha o un sombrero, usar manga larga, e hidratar tu cuerpo aunque no tengas sed, ya que el golpe de calor no avisa, deben estarse vigilando unos a otros para evitar que las personas fallezcan”, señaló Liera Gil.

De igual forma, el coordinador de Protección Civil en Ahome informó que se iniciará un operativo en los más de 10 balnearios públicos y privados que hay en Los Mochis para evitar accidentes fatales. “Por ley tienen que tener un salvavidas por alberca, y la ayuda prehospitalaria de inmediato. Aquí hay balnearios que no ostentan de salvavidas y se les exigirá en el mismo día que tengan salvavidas”, señaló.

Dos mujeres usan paraguas para protegerse del sol. Foto: EL DEBATE

PARA ENTENDER...

Mueren dos niños en Ahome

Dos menores de 2 años fallecieron durante la tarde del pasado miércoles: una murió a causa de quedar encerrada dentro de un vehículo y sufrir insolación, y el otro por caer dentro de un tinaco de agua.

El coordinador de Protección Civil en Ahome se refirió como un acto de “descuido” en el que se pueden involucrar diferentes cosas, una de ellas es la tecnología. “La mayoría de las ocasiones descuidamos todo por estar pegado con el celular, no digo que este sea el caso, pero cuando se cuida a un niño no se puede descuidar ni un segundo”.

Sin emergencias

Aunado a la ola de calor, Cruz Roja Mexicana delegación Los Mochis no ha tenido reportes por golpes de calor en el municipio de Ahome.

“No hemos tenido reportes o estadísticas por onda de calor en el municipio, pues los síntomas difieren en una cosa y otra; sin embargo, tenemos una campaña nacional para evitar este padecimiento que se debe a los fuertes calores que se registran en el país y estado”, mencionó Jesús Arquímides González López, coordinador de Capacitación y de Socorros de Cruz Roja delegación Los Mochis.

De igual forma González López mencionó que los efectos que provoca la onda de calor son diversos como insolación, deshidratación, desmayo, entre otros.

Los más propensos son los niños menores a 5 años, personas con enfermedades crónico-degenerativas, trabajadores agrícolas y las mascotas, son propensas a sufrir el golpe de calor, señaló.

El coordinador de Capacitación y de Socorros de Cruz Roja en Los Mochis señaló que se debe reconocer los síntomas de cada padecimiento y no automedicarse sino ir al médico. “Se tiene que saber claramente cuándo es un síntoma de insolación y de baja presión, ya que los síntomas varían, y lo más adecuado y lo que se debe hacer es acudir inmediatamente al médico”, finalizó.

Escuelas, listas para enfrentar el calor con el regreso a clases

Escuelas del norte del estado de Sinaloa se encuentran equipadas con aires acondicionados para el regreso a clases, declaró Jorge Heredia Luis Arellano, jefe de Servicios Regionales de la SEPyC en Ahome.

“Las escuelas se encuentran equipadas, la gran mayoría se encuentran en buenas condiciones con aire acondicionado para que los alumnos no sufran los calores que se han resentido últimamente en la región”, señaló.

De igual forma señaló que aunque algunas escuelas tiene problemas con la subestación eléctrica, estas se empezarán a subsanar desde el regreso a clases, que será a partir del día 20 de agosto.

“Hasta ahorita no tenemos reportes en escuelas por problemas en la subestación; sí contamos con unas que no cuentan con este equipo, pero entrando a clases se intentará resolver esta situación para que cuenten con el equipo necesario”.

Escuelas, listas para enfrentar el calor con el regreso a clases. Foto: EL DEBATE

Altas temperaturas provocadas por la canícula aceleraron cosecha del maíz

Las altas temperaturas que afectan a gran parte del país ocasionaron que las cosechas de maíz del ciclo de primavera-verano se acelerarán en el valle al secarse más rápido el grano por el efecto de la canícula.

Martín Castro Cota, presidente del Comité Municipal Campesino No. 5, dio a conocer que los trabajos de recolección del grano se aceleraron en todas las zonas de producción como consecuencia de este fenómeno climatológico que afecta a una gran parte del país y por el riesgo constante que se presenten lluvias que retrasen los trabajos de la recolección y afecten la calidad del grano.