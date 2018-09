"Nos tuvimos que salir de casa porque todo se nos mojó"

Los Mochis, Sinaloa.- “El sábado me tuve que salir de mi casita porque el agua se nos metió y todo se nos mojó”, expresó con tristeza Noemí Hernández Mexía, quien reveló que con la inundación se echaron a perder los colchones donde duerme su familia y algunos aparatos domésticos.

La familia de Noemí está conformada por 5 personas: su esposo y 3 hijos, el mayor de 14, otro de 12 y el menor de 6 años de edad, quien además tiene síndrome de Down. La humilde vivienda se ubica por la calle 10 y El Estero en Juan José Ríos, que fue la zona más afectada con el desbordamiento del dren y la fuerte precipitación que provocó la inundación.

Necesita apoyo

Con la inundación, todos los muebles sufrieron daños, pero los colchones se mojaron hasta quedar inservibles y el refrigerador se quemó a causa de la humedad, por lo que la familia solicita apoyo para superar este trago amargo.

“Necesitamos colchonetas para que duerman mis hijos porque los colchones ya no sirvieron y ellos tienen que ir a la escuela, pero el que más me preocupa es mi hijo menor que tiene síndrome de Down y los moscos ya lo tienen todo picoteado”, expresó la madre de familia.

Al enterarse de que el presidente municipal de Ahome recorrería la zona afectada decidió interrumpir las labores de limpieza de su hogar, donde todavía separaba objetos mojados, para acudir a la reunión, donde se enteró que una brigada de Acción Social pasó por su casa para realizar un levantamiento de las familias afectadas, pero ella no estaba ahí, ya que acude diariamente con su hijo menor a una escuela especial.

Al conocer su situación, el alcalde Manuel Urquijo giró instrucciones para que su caso fuera atendido de manera particular y se recorriera nuevamente la zona afectada, a fin de beneficiar a quien realmente lo necesite.