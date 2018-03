Diálogo, solución a problemas del campo: Elizondo

Los Mochis, Sinaloa.- Autoridades de los tres niveles de gobierno y directivos del grupo Ceres inauguraron ayer la vigésima quinta edición de la Expoceres 2018, evento que se desarrollará los días 15, 16 y 17 de marzo con expectativas de recibir a más de 50 mil visitantes.

La apertura de la magna exposición agroindustrial conocida como “La expo más agrícola de México” se puso en marcha en los nuevos terrenos que ocupa el recinto ferial en el kilómetro 3 de la carretera Los Mochis-Navojoa, los cuales se encuentran montados en una superficie total de 32 hectáreas, 11 más en comparación con las ediciones anteriores.

La inauguración fue presidida por Guillermo Elizondo Collard, presidente del grupo Ceres; el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el delegado de la Sagarpa en Sinaloa, Patricio Robles Luque.

Evento de inauguración de la Expoceres 2018. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Bienvenida

En su mensaje de apertura, Guillermo Elizondo Collard hizo énfasis en los avances alcanzados por esta exposición a lo largo de sus 25 años, ya que pasó de ser un evento regional, que nació con una modesta carne asada, a un encuentro de contexto estatal y ahora internacional. En esta edición se contará con la participación de misiones comerciales de diferentes países.

El directivo del grupo Ceres destacó que desde hace tiempo la agricultura nacional está inmersa en muchos problemas que no se resuelven con paros, manifestaciones o tomas de casetas.

Las soluciones las encontraremos a través del diálogo entre las autoridades y los organismos privados involucrados.

Guillermo Elizondo Collard durante su discurso. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Destacó que desde hace muchos años ha bajado en forma continua el apoyo real al sector agropecuario, donde la agricultura por su importancia debe ser considerada estratégica para el desarrollo del país, pues genera divisas, aporta empleos y produce los alimentos que requieren los mexicanos y debe ser atendida por el gobierno en forma preferencial.

Consideró como inaplazable que se le garantice al productor una justa rentabilidad por sus cosechas, para lo cual consideró como decisivo que la agricultura no se administre a nivel nacional por sexenios.

"Se requiere una planeación de 20 años que permitan tener objetivos y metas claras y todos los involucrados le den viabilidad al proyecto".

Como elementos estratégicos de este programa con visión de largo plazo en favor del campo, juzgó importante diferenciar la agricultura de riego y la de autoconsumo, así como apoyar 4 líneas estratégicas: la investigación, el agua, el financiamiento al campo y la comercialización agrícola.

El campo está mal

Durante su intervención, el gobernador Quirino Ordaz Coppel destacó la importancia de las propuestas realizadas en este foro por el presidente del Grupo Ceres al reconocer que el campo está mal.

Dijo que el campo está bien para los que tienen recursos, pero para los pequeños productores el modelo está agotado y eso se tiene que hacer ver y sentir ante las diferentes instancias federales y en todos los lados, debido a que “ya no pueden seguir las cosas como están, pues hay mucha pobreza y cada año se tienen las mismas manifestaciones y con razón porque cuando a la gente le falta el dinero en el bolsillo, cuando te quedan de pagar y no te cumplen a tiempo, no te queda de otra más que hacer ver ese incumplimiento. La verdad es que así es como estamos”.

El gobernador Quirino Ordaz da su mensaje en el acto de inauguración de la Expoceres 2018. Foto: EL DEBATE

Instruyó al secretario de Agricultura, Juan Enrique Habermann, para que en conjunto con Patricio Robles, de Sagarpa, se analice a fondo este problema y se presente una propuesta de solución ante el nuevo gobierno federal o si es posible antes.

La Expoceres 2018 atrae la atención de miles de visitantes

Con muy buenas expectativas, la Expoceres 2018 puso en marcha ayer sus diversas actividades de campo y conferencias magistrales que permitirán al productor conocer los últimos avances de la tecnología a nivel mundial.

Las demostraciones de los equipos llamaron desde un principio la atención de los presentes, ya que por su versatilidad y eficiencia en la operación se constituyen en las herramientas necesarias para elevar la eficiencia en el campo.

Inauguración. Una buena asistencia se registró durante el acto de inauguración de la Expoceres 2018. Foto: Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Demostración de campo. Modernos equipos y maquinaria agrícola fueron presentados a los visitantes. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Acceso principal. Productores cumplen con el trámite de registro para poder ingresar a las instalaciones feriales. El ingreso no tiene ningún costo para los visitantes. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Equipos. Enfocados a elevar la eficiencia en el campo fueron presentados diversos equipos a los productores. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Asesoría. Productores reciben información de los diversos programas fitosanitarios en el stand de Senasica. Foto: Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Participación de empresas. 360 stand donde se ofrecen los múltiples servicios enfocados al apoyo del sector agropecuario forman la exposición comercial del Grupo Ceres 2018. Foto: Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Recorrido. Visitantes recorren las diversas áreas de la Expoceres. Foto: Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Aserca destinará 50 mdp al programa de acopio del frijol en Sinaloa

El gobierno federal, a través de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, apoyará el retiro de las 50 mil toneladas de frijol en Sinaloa mediante la canalización de recursos cercanos a los 50 millones de pesos a través de los acopiadores para que se complemente el precio en beneficio de los productores.

Fernando Cruz Morales, director general de política y comercialización de Aserca, indicó que el programa es noble porque busca repuntar el precio en beneficio del productor y darle una salida ordenada a la producción del frijol, la cual se manda al norte y al sur del país.

Aseguró que el esquema se encuentra firme y los acopiadores mostraron una buena voluntad para participar en este programa, el cual busca retirar del mercado durante dos meses 50 mil toneladas del básico.

Los apoyos que por este conducto se canalizarán a los acopiadores fluctuarán entre los 700 pesos por tonelada, cuando no tengan sistemas de refrigeración, y hasta mil 250 cuando cuenten con esta tecnología que evidentemente permite mantener bajo mejores condiciones el grano.

“Esto se debe a que cada quien tiene un costo diferente de almacenamiento y se tiene que reconocer esto dentro de la política integral de frijol que estamos proyectando para el estado de Sinaloa. Además, se contará con garantías líquidas por parte de la banca para incrementar el aforo de la banca de desarrollo de 1800 pesos que nosotros estaremos otorgando, más 450 pesos que estará otorgando el Gobierno del Estado con lo que se está dando liquidez a los acopiadores para que puedan seguir pagando el frijol.”

FIRA ejercerá a nivel nacional durante el 2018 financiamientos por 180 mil millones de pesos

“A nivel nacional nuestra meta durante el 2018 es superar los 180 mil millones de pesos en financiamientos destinados en favor de las diversas actividades productivas”, afirmó ayer Rafael Gamboa Morales.

El director general del Fideicomiso Instituido con Relación a la Agricultura (FIRA) indicó que esto representa un ritmo de crecimiento importante respecto al 2017, el cual ya traía un crecimiento respecto al 2016.

“El año pasado crecimos un poco más del 10 por ciento pues terminamos en 165 mil millones de pesos, y esto es positivo porque venimos creciendo en una forma consistente desde hace unos 5 años”, destacó.

Indicó que el crecimiento en este rubro es reflejo del éxito que presenta a nivel nacional el sector agroalimentario, ya que el sector está creciendo por el incremento que se registra en las agroexportaciones.

Explicó que durante el actual sexenio este sector ha venido creciendo en una forma consistente por arriba del resto de la economía, lo que atribuyó a que los productores orientan sus esquemas de producción y comercialización hacia donde el mercado paga mejor y se presenta un gran entusiasmo por exportar hortalizas y frutas más recientemente y más productos de ganadería, ya que la ganadería está en ebullición.

Precisó que dentro de las áreas estratégicas que impulsa el FIRA a nivel nacional se destaca el desarrollo de proveedores, ya que es importante que las agroindustrias de nuestro país tengan a proveedores nacionales que se especialicen a producir bienes dirigidos a lo que requiere el consumidor.