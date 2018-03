"Faltan políticas en salud mental": psicóloga

Los Mochis, Sinaloa.- En México no hay presupuesto para atender los problemas de salud mental, comentó la investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Norma Alicia Ruvalcaba Romero.

“De todo el presupuesto de salud, sólo el 2 por ciento se aplica para los temas de salud mental, y de ese 2 por ciento del presupuesto de salud, que prácticamente es nada, se va a las cuestiones de hospitalización, a intervenciones correctivas, y no le estamos dando la importancia a la prevención”, dijo.

Agregó: “Los paradigmas en salud para el siglo XXI dicen que a lo que debemos de voltear es a ver la prevención, y no hay recursos, no hay políticas públicas que estén avalando la importancia, están las problemáticas nacionales fuertísimas, entre ellas la violencia, que tienen que ver mucho con salud mental, pero no se voltea a ver desde el arista de la salud mental”, destacó.

Relaciones

Ruvalcaba Romero sostuvo que la raíz del asunto de los problemas mentales suicidas es la calidad de las relaciones interpersonales.

Normalmente, un chico que tiene ideación y tentativa suicida es porque no ha encontrado un soporte social afectivo nutricio, que lo acompañe. Es un factor de predisposición importante en esas problemáticas.

Mencionó que en Jalisco, en un estudio reciente, que apenas están corriendo los análisis, uno de cada cuatro jóvenes de preparatoria tiene sintomatología ansiosa depresiva, y especialmente las mujeres.

“Porque si bien son trastornos de la vida efectiva que afectan mucho más a las mujeres, la proporción es dos a uno. Pero es un asunto que está creciendo y es preocupante”.

Inauguran el Congreso Valora 2018 en el CIE

La novena edición del Congreso Valora 2018, organizado por el Centro de Innovación y Educación (CIE), se inauguró el día de ayer en la Sala de Diálogos de este recinto, donde se contó con la asistencia de jóvenes estudiantes de preparatoria.

El objetivo del congreso es promover la importancia de la educación en valores para construir una mejor sociedad. El tema en esta ocasión es Inteligencia emocional y bienestar.

El Congreso Valora 2018 se realizará del 21 al 23 de marzo, donde se impartirán conferencias, obras de teatro y talleres para toda la familia.

Ayer arrancó el Congreso Valora en el Centro de Innovación y Educación. Foto: EL DEBATE

Itzel Sánchez, directora operativa del CIE, dio la bienvenida a los asistentes.

“Estamos celebrando la novena edición del Congreso Valora. Es un evento que tiene como objetivo promover los valores por medio de la educación. Jóvenes, es importante comprender que los valores se convierten en guías y pautas que marcan nuestro comportamiento en la sociedad. Nos permiten encontrar sentido a lo que hacemos, tomar las decisiones adecuadas, responsabilizarnos de nuestros actos y aceptar sus consecuencias”, dijo.

Programa

La directora operativa del CIE informó que durante el congreso se estarán desarrollando 4 conferencias, 15 talleres para primaria, 2 presentaciones de teatro el día de hoy y 3 talleres para docentes y padres de familia por la tarde. La entrada es libre. Para la inscripción previa a talleres para grupos escolares llamar al 8167127 y para inscripción a talleres de padres de familia y docentes al 8167100 extensión 208.