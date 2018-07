Familia fortense tiene un mes sin luz eléctrica

El Fuerte, Sinaloa.- Más de un mes tiene una familia fortense de Tetamboca que no cuenta con electricidad debido a que en una lluvia un árbol cayó sobre la mufa y los dejó sin luz.

“Hemos llamado a la Comisión para que vengan a reinstalar la luz, pero nunca vinieron. Tenemos niños y una persona mayor y no podemos estar sin luz, hace mucho calor y los alimentos se nos echan a perder”, señaló Eligio Vázquez Valenzuela, afectado.

La familia señaló que deben de jalar electricidad de otro lugar, pero temen que pueda suscitarse un accidente.

“Nos dicen que tomemos luz directo del poste, pero no queremos correr el riesgo de un accidente. Somos de escasos recursos y no queremos que nos multen porque no tenemos con qué pagar”.