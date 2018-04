Caminan 3 km para tomar camión a la escuela

Los Mochis, Sinaloa.- A la buena de Dios y sobreviviendo con mucho menos que el sueldo mínimo, a veces sin un solo peso en la bolsa y con un hambre que carcome las entrañas, así es como se encuentran familias que habitan en la comunidad La Quinta, cerca del ejido La Florida, de la sindicatura de la Villa de Ahome.

Esta cruda realidad propina un golpe bajo y despierta de tajo a quienes pudieran pensar que en este siglo 21 la modernidad se derrama a caudales sobre la humanidad y que localidades como La Quinta son cosa de un pasado ya muy lejano.

Es que sin negar que en este lugar hay construcciones de material, donde familias se resguardan de las inclemencias del tiempo, duele que otras vivan en la miseria, en cuartitos todos vetustos hechos de palos de carrizo y lodo con sus propias manos porque para estas familias no hay trabajo ni apoyos ni préstamos o créditos. No hay nada, sólo tierra ensalitrada donde fincar sus viviendas y un panorama incierto.

Ubicación

La Quinta se localiza por la carretera Mochis-Higuera de Zaragoza, en el entronque que forma el canal de riego de La Quinta con el ejido La Florida. En un viaje desde Los Mochis pasando la Villa de Ahome, justo donde se entrelazan la imagen de un judío que da la bienvenida a La Florida y una cruz con el canal se vira a la izquierda por la parte poniente del afluente.

Luego de transitar por aproximadamente tres kilómetros de terracería por la ribera del canal y cuando pareciera que ya no habría nada más que tierras agrícolas, una lámina con un letrero mal hecho indica finalmente que se llega a La Quinta.

Aquí la mayoría vive del campo, afirman sus habitantes, y cuando se acaba el trabajo como jornaleros, algunos consiguen laborar en granjas agrícolas que se ubican en el entorno.

Sin embargo, no siempre es así y es cuando más sufren debido a que hay que satisfacer la necesidad más básica del ser humano: la alimentación.

Ayuda para Aurelia

Eloísa Vega Vega y su madre, Aurelia Vega, son de los habitantes menos afortunados de la comunidad, quienes piden ayuda del gobierno para aminorar su pobreza, para que termine tanto sufrimiento. Y es que aparte de solicitar que un médico caritativo le cheque sus ojos porque desde hace 15 años está ciega, Aurelia pide un poquito de amor traducido en medicina para su diabetes y su presión arterial, pues utiliza cactopril y glibenclamida.

No tengo para comprarlas, desde hace un mes que no tomo nada para la presión y me siento mal. Además, siento algo en el estómago, me duele, comenta entre lágrimas.