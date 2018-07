Lamentable que pretendan quitar los alcoholímetros: Fernanda Rivera

Los Mochis, Sinaloa.- Como lamentable calificó la diputada local, Fernanda Rivera, la medida que ha declarado el presidente municipal electo de Ahome, Manuel Guillermo “Billy” Chapman Moreno de eliminar los operativos de alcoholímetro en el municipio.

La legisladora recordó que desde el 10 de agosto del 2016 se establecieron medidas claras en la aplicación del alcoholímetro que lo establece la ley de tránsito y trasporte en el Estado de Sinaloa; que la alcoholemia era la principal causa de muertes en el país y la segunda en Sinaloa.

“Es una pena que se cancelen los Alcoholímetros, no debemos olvidar que los Alcoholímetros salvan vidas, no son medidas recaudatorias, son medidas preventivas que no solo en Ahome o en Sinaloa se implementan, sino en todo el mundo; existen estudios donde indican que la Alcoholemia es motivo de accidentes que causan la muerte, por citar un ejemplo, la primer causa de muertes en jóvenes en Sinaloa es precisamente por motivo de accidentes automovilísticos y la segunda en todo el país es también por esta causa” enfatizó

Fernanda Rivera Romo comentó que las estadísticas de la disminución de accidentes por causa de alcohol están palpables y que el prever la vida de los jóvenes principalmente debe ser motivo de análisis y no de declaraciones a la ligera con el fin de ganar simpatías.

“Ya no estamos en campaña, todo lo que diga y hagan las autoridades electas deben ser responsable, la sociedad exige y quiere resultados pero basados en programas y proyectos tangibles, lo que menos necesita el municipio es quitar el alcoholímetro, se debe conocer bien el municipio para poder dar este tipo de declaraciones” puntualizó