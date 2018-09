Festejan cumpleaños del alcalde Manuel Urquijo

Los Mochis, Sinaloa.- Al estilo ganadero, como es una de sus actividades laborales, funcionarios municipales festejaron al alcalde Manuel Urquijo Beltrán su cumpleaños número 63.

Lee también: Vecinos del ejido México aprovechan atención de Japama

El despacho de la presidencia fue el recinto en donde el presidente municipal recibió a sus colaboradores, quienes además de darle un abrazo y buenos deseos, le llevaron algunos regalos.

Lee también: Chapman suma a líderes naturales a su proyecto de Gobierno

Ante esta sorpresa, Urquijo Beltrán se dijo sorprendido y lleno de orgullo de contar a su lado con servidores públicos comprometidos por el bienestar social, pero también con el ánimo de amistad sincera.

“Muchas gracias de haberlos conocido, muchas gracias por el equipo que son ustedes. Muchas gracias por el apoyo que me han dado. Ha sido muy fácil estar en este cargo gracias a la labor que hacen ustedes. Si no fuera por ustedes, no sería posible; es un grupo que trabaja armonioso”, les dijo.