Niños expresan ideas y propuestas para vivir en un mundo mejor

Los Mochis, Sinaloa.- La imaginación y creatividad de cada niño lleva a romper fronteras inimaginables, las cuales pueden hacer cambiar al mundo con tan sólo escucharlos un momento y aprender de sus ideas y propuestas.

Con motivo del Día del Niño, EL DEBATE convocó al Foro Los Niños También Opinan. Participaron niños de las escuelas Dr. José Enrique Villa Rivera, Gral. Lázaro Cárdenas, Francisca Peinado López y Vicente Guerrero Saldaña, divididos en dos sesiones con cinco temas. En esta primera mesa analizaron el uso de la tecnología y el cuidado del agua y el medio ambiente. En la segunda, los derechos de los niños. Uno a uno expuso sus ideas y propuestas.

Elisa Meza Leyva, Dr. José Enrique Villa Rivera

“Sin el agua y el ambiente no podríamos vivir. Debemos cerrar las llaves y cuidarla; el la tecnología es buena porque te lleva al aprendizaje y a conocer las computadoras y los teléfonos, pero es mala porque la gente se va a las redes sociales y hace mal uso de ella”.

Ana Paula Chávez C., Dr. José Enrique Villa Rivera

“El agua es muy importante ya que sin ella no podemos vivir. Debemos cuidarla y hacer campañas para cuidar el medio ambiente; la tecnología es buena porque nos ayuda a saber desastres naturales y a comunicarnos con otras personas. Debemos usarla con medida”.

Ángela García , Dr. José Enrique Villa Rivera

“Hay que cuidar el agua. Lo utilizamos en distintas actividades en casa. Debemos hacer campañas e informar a las escuelas para que la cuiden. La tecnología no es mala, debemos darle un uso bueno que nos favorezca y aprender de ella usándola de forma correcta”.

Maylen Galindo, Dr. José Enrique Villa Rivera

“Para cuidarla el agua debemos cerrar la llave y al cepillarte los dientes utilizar sólo un vaso. La tecnología fue creada para algo bueno, no debemos usarla en exceso y tener cuidado en hablar con personas desconocidas. Hay que tener límites para usar el internet”.

Betzabel Ávila Ruiz, Esc. Francisca Peinado López

“Debemos cuidar el agua. El medio ambiente contiene las materias primas para desarrollar nuestras ciudades, debemos cuidarlo; La tecnología no es mala, se ha integrado en la educación, proporciona información de temas para investigación, se debe tener uso racional”.

Dacia Sofía Navarrete, Esc. Vicente Guerrero Saldaña

“Sin agua no puede haber vida. Debemos cuidar el medio ambiente ya que tiene su tiempo de renovación y lo explotamos demasiado. La tecnología tiene dos caras: la buena es que la usamos para aprender, pero las redes sociales son malas para los niños”.

Yanzy Salcedo Martínez, Gral. Lázaro Cárdenas

“Cada vez que el ser humano gasta el agua acaba su vida. La tecnología es importante y a su vez perjudicial: podemos aprender muchas cosas, pero también meternos en donde ni nuestros papás nos pueden sacar. Debemos salir del internet al mundo real”.

Paula Rivera Romero, Dr. José Enrique Villa Rivera

“Nos podemos deshidratar si no tenemos agua en nuestro cuerpo. Debemos cuidarla cerrando la llave y no tirar basura; la tecnología es algo bien porque platicas con tus amigos, pero también se debe platicar en persona y no llevártela en el teléfono todo el día”.

Paulina Cruz Triana, Esc. Francisca Peinado López

“No debemos desperdiciar el agua. La tecnología es buena y a veces mala. Te pueden secuestrar o robar los intestinos o cualquier parte de tu cuerpo, por eso se deben poner medidas para hacer un buen uso del internet, no deben confiar en alguien que no conoces”.

Inés López Sánchez, Esc. Francisca Peinado López

“El agua es insustituible en la vida. La tecnología es buena y mala a la vez. Apoya a la educación, mientras es una amenaza ya que se hacen dependiente de ellas. Los padres deben prohibir algunas páginas para sus hijos y usarla más para investigar”.

Laura Ruiz Lerma, Dr. José Enrique Villa Rivera

“Sin el agua estaríamos muertos, por ello debemos cuidarla y conservarla; la tecnología es indispensable ya que ha colaborado en el desarrollo de nuestro país, debemos usarla para sacar información de alguna clase o tareas”.

Viviana López Dagnino, Enrique Villa Rivera

“Sin agua no hay vida ni comida. Los humanos contaminan excesivamente, debemos cuidar el planeta; la tecnología es buena, pero nosotros le damos el mal uso. Los padres deben supervisar a sus hijos en lo que hacen en el internet”.

Juan Soto Mares, Esc. Vicente Guerrero Saldaña

“Todos estamos haciendo mal al gastar el agua de oquis. Debemos cuidar el medio ambiente. La tecnología es buena para la investigación del universo y hospitales, y es mal uso porque en internet hay páginas malas en donde pueden entrar los niños”.

Atzael Soto, Escuela Vicente Guerrero Saldaña

“El agua es tan importante como la vida. Debemos cuidar nuestro medio ambiente para sobrevivir. La tecnología es buena dependiendo para qué la uses: para buscar información está bien. El internet y la tecnología están hechos para dar innovación a cosas”.

Reyna Hérnandez, Esc. Francisca Peinado López

“No se debe desperdiciar el agua. El medio ambiente es un recurso muy importante. La tecnología es buena y mala a la vez. Hay personas que no más quieren comunicarse con personas que no conocen. Debemos usarla para buscar información”.

Yuniva Estrada Castro, Esc. Francisca Peinado López

“Del agua depende la supervivencia de los seres vivos y si se acaba no podríamos vivir. La tecnología es buena porque podemos buscar información de alguna tarea y es mala por el uso que le damos. Debemos hacer un buen uso de ellas (redes sociales)”.