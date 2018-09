90 mm de lluvia y 12 toneladas de basura; el recuento de daños

Los Mochis, Sinaloa.- Una fuerte tormenta que alcanzó los 90 milímetros de agua, con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, sorprendió durante la madrugada del lunes a los ahomenses.

A las 6:00 de la mañana ya se notaba la magnitud de las lluvias. El agua ya empezaba a meterse a las casas de varias colonias de la ciudad, por lo que los propietarios empezaron a sacarla con cubetas y escobas.

Pasaba el tiempo y la tormenta no cesaba y la magnitud de las inundaciones crecía, por lo que la ciudadanía empezó a preocuparse de perder lo que con tanto esfuerzo habían logrado y muchos comenzaron a llamar a Protección Civil y a las autoridades municipales, quienes realizaron un recorrido por las zonas inundadas.

Para poder llegar a su destino, los ciudadanos tenían que cruzar las hondas aguas de las inundaciones. Foto: EL DEBATE

Afectaciones

En las calles podían verse automóviles embancados. El agua tapaba hasta las llantas de los vehículos y en otros lugares eran afectados por postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y árboles que fueron derribados por los fuertes vientos.

El centro de la ciudad quedó completamente bajo el agua. Las calles se encontraban anegadas y el agua les llegaba a las rodillas a quien intentaba cruzar una vialidad para llegar a su destino. Algunas de las zonas más afectadas fueron la Plazuela 27 de Septiembre, la cual estaba completamente inundada, así como el Jardín Botánico Benjamín Francis Johnston y la Biblioteca Pública Morelos.

El dren Zacatecas y el dren Álamos desbordaron sin ocasionar un riesgo a la población. Foto: EL DEBATE

Los mercados como el Zona 030 y el Independencia no abrieron sus locales hasta que la tormenta hubo pasado; sin embargo, el agua logró entrar a los puestos y ocasionar daños en la mercancía.

En el mismo escenario quedaron las escuelas, donde se registró un marcado ausentismo escolar, pues los padres de familia optaron por no llevar a sus hijos a la escuela y la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) decidió suspender las clases en el nivel básico a fin de evitar un accidente o algún riesgo que se pudiera suscitar dentro de las instalaciones educativas.

También suspendieron clases en la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) y en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en sus tres unidades de Ahome y en el plantel de Juan José Ríos. Posteriormente, Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) hacía lo propio, todo por la seguridad de sus estudiantes.

Servicios Públicos Municipales, Protección Civil y Conagua retiraban la basura de las aguas para que el agua fluyera. Foto: EL DEBATE

Se desbordan los drenes

Debido a la magnitud de las lluvias, el dren Zacatecas y el dren Álamos presentaron desbordamientos en sus cauces, por lo que autoridades municipales realizaron un recorrido por la orilla de las obras hidráulicas y afirmaron que no representaban un peligro para la ciudadanía, ya que el agua estaba fluyendo considerablemente rápido; sin embargo, sí afectó tierras de cultivo.

El presidente municipal Manuel Urquijo Beltrán señaló que este desbordamiento se crea al juntarse el dren Juárez con el dren Zacatecas.

“El agua bajó muy rápido, nunca chocó contra el puente, el problema que tenemos es aguas arribas del dren Juárez. Hay un proyecto de Conagua donde desvían las aguas arriba del dren Juárez al dren Buenaven-tura, ahí nos quitan alrededor de 1,100 hectáreas de tierra agrícola”, señaló.

Algunos árboles cayeron sobre vehículos particulares debido a las fuertes rachas de viento que se presentaron. Foto: EL DEBATE

Por su parte, el coordinador de las Fuerzas Armadas del 89 Batallón de Infantería, el coronel José Porfirio Ramírez, señaló que se mantuvo un operativo constante por las colonias afectadas por la lluvia; sin embargo, no se aplicó el Plan DN-III-E debido a que no hubo severas inundaciones que afectaran el patrimonio de las personas, sino sólo encharcamientos que desaparecían en unas horas.

“El agua sale, va a irse, no hubo una emergencia como tal, por lo que la ciudadanía no debe hacer cosas desesperadas; no se llegó a la zona rural porque lo importante es la ciudad. No hemos aplicado el Plan DN-III-E en Ahome, sólo hemos apoyado a la población a limpiar sus hogares y a llevar a las personas a los albergues si era necesario”.

El nivel del agua por la Obregón era tal alto que se metió a la Biblioteca Pública Morelos. Foto: EL DEBATE

Los usuarios de redes sociales coinciden con las autoridades de que el principal problema es la acumulación de basura en rejillas y bocas de tormenta, de donde se sacaron en esta ocasión un total de 12 toneladas de basura.

La ciudadanía también reportó sectores sin luz por el aire y la lluvia, pero a las 11:00 horas la Comisión Federal de Electricidad ya había restablecido varios de los circuitos afectados.

Lluvia histórica

El coordinador de Protección Civil, Sergio Liera Gil, señaló que las lluvias de 90 milímetros que se registraron desde las 4:32 a las 9:00 de la mañana no se presentaban desde hace diez años, y en esta ocasión todas las colonias fueron las afectadas. “Toda la ciudad se inundó, a muchas casas se les metió el agua”.

Más tarde, Liera Gil informó de que en el Pacífico hay una baja presión que estaría desarrollándose a ciclón durante los próximos días.

En varias comunidades rurales como San Miguel, La Florida, las casas quedaron entre el agua y el lodo. Foto: EL DEBATE

Carreteras, sin daños

La secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que no se presentaron afectaciones en carreteras o cierre de aeropuertos por lluvias o vientos; sin embargo se mantienen a la expectativa de lo que pueda ocurrir en el día ya que están pronosticadas lluvias.



El delegado Héctor García Fox señaló que las afectaciones se presentan principalmente en las inmediaciones de la Caseta Cuatro Caminos, así como en la carretera Mazatlán Durango.

Gobernador en la ciudad

Debido al grave problema de inundación que sufrió la ciudad de Los Mochis la mañana de este lunes, el gobernador Quirino Ordaz Coppel reconoció la importancia de llevar a cabo el proyecto de desviación del dren Juárez al dren Buenaventura.

Durante un recorrido que el funcionario estatal hizo por el fraccionamiento Valle Bonito, zona en donde decenas de casas se inundaron, Ordaz Coppel dijo que en breve habrá de realizar los trámites correspondientes para iniciar con lo que sería, al menos, la primera etapa de ejecución de esta obra.

“Es un proyecto que ya está en manos de Conagua y lo que ha faltado son los recursos porque la inversión total es arriba de 200 millones de pesos, pero creo que tenemos que ir avanzando en etapas, así es que vamos a irlo a plantear en México y empezar a avanzar porque tenemos que evitar problemas futuros; urge, es una prioridad”.

Esta obra no sólo beneficiará con el desfogue correcto de los drenes a una parte de ciudad, sino a casi toda ella.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel, visita la zonas más afectadas. Foto: EL DEBATE

Destacó la necesidad de seguir realizando este tipo obras que si bien es cierto no se ven, son de suma importancia pues evitan congestionamientos y daños en las propiedades de los ciudadanos.

“Le hemos invertido a los pluviales porque sabemos que Mochis tiene un rezago muy importante que se dejó durante muchos años y no se había atendido. Nadie había volteado a ver estos temas, pero los tenemos que atacar porque realmente el tener lluvias tan fuertes ha sido inédito. Tenemos que ir por los recursos para ir avanzando en etapas para ir haciendo esta obra”, destacó.

Juan Francisco Vega Meza, director de Protección Civil del estado, comentó que en conjunto con el municipio ya se está haciendo el expediente para la solicitud del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).