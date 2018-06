Temporaleros muestran optimismo por las lluvias

Choix, Sinaloa.- Gracias a las intensas lluvias que se presentaron en los altos en los últimos días, el ánimo renació entre los productores temporaleros del municipio de Choix, pues ahora hay confianza y optimismo de que tendrán la humedad necesaria para sacar adelante los cultivos que se establezcan en esta época del año.

Jaime Miranda Lagarde, secretario general del Comité Municipal Campesino número 14, señaló que definitivamente ahora es otra la situación que vive el municipio de Choix, ya que tras el intenso temporal las temperaturas sofocantes que se enfrentaban ya cedieron y ahora ya se tiene un clima más benévolo.

Dijo que si bien los productores todavía no estaban preparados para establecer los primeros cultivos, porque apenas acababan de iniciar los desmontes y limpias de las tierras que sembrarán este año, el buen inicio de las lluvias les es del todo esperanzador, ya que finalmente es un buen augurio que tendrán el agua suficiente durante la temporada para sacar adelante sus siembras.

Manifestó que el hecho de que adelantaran las lluvias es muy bueno ya que es indicativo de que se tendrá un año llovedor y eso es muy favorable, no nada más para los temporaleros, sino también para los ganaderos y para la población en general, ya que basta recordar los serios problemas que todavía en días pasados se tenía por la sequía, la cual si bien todavía no se ha superado del todo, porque todavía no puede decirse que la sequía ya concluyó, ahora se tiene agua en los remansos y esto es alentador.

Interés por siembras

Dio a conocer que incluso ya tuvieron el acercamiento de una empresa originaría del centro del país que está interesada por apoyar con créditos y semillas el establecimiento de los cultivos temporaleros y eso es muy favorable porque precisamente ya se estaban lamentado por la falta de créditos que avizoraban para esta temporada.

Manifestó que los productores mostrarán un mayor interés por la siembra de ajonjolí, aunque si se cuenta con semilla de cacahuate, podrían inclinarse por este último cultivo.