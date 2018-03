Dan voto de confianza a funcionarios ahomenses

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que en las últimas semanas el trabajo del municipio de Ahome no ha resaltado como sucedió en los últimos meses, no significa que no estén dando resultados, declaró Eury Valle Ruiz.

El presidente de Canacintra señaló que mas bien se trata de estilos diferentes de gobernar refiriéndose al actual alcalde, Manuel Urquijo Beltrán, y ex mandatario municipal, Álvaro Ruelas Echave, quien éste último siempre daba a conocer todos los trabajos.

En ese sentido, dijo, dan un voto de confianza a los funcionarios públicos, pues subrayó que siguen trabajando y continúan dando resultados en los proyectos que se tenían, programas nuevos y en la otorgación de los servicios.