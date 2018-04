"La ciudadanía y Meade ganaron el debate": Prandini

Los Mochis, Sinaloa.- El debate presidencial lo ganaron la ciudadanía y José Antonio Meade al no ser señalado por corrupto, resaltó el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ahome, Aldo Prandini Camarena.

“En el debate presidencial veo a dos grandes ganadores: la ciudadanía que se da cuenta de la cortina de humo que tiene Andrés Manuel y que ayer quedó evidenciado de que no es más que lo mismo, que engaña a la ciudadanía, traiciona a los mexicanos y queda en evidencia al no contestar los cuestionamientos de los demás. El otro ganador es aquél que no fue señalado de corrupto y que con propuestas va de forma proactiva a entablar una propuesta de desarrollo para nuestro país”, expresó.

En rueda de prensa, donde estuvieron presentes todos los candidatos priistas, Álvaro Ruelas Echave, candidato a la alcaldía dijo que tras este debate se siente fortalecido.

“Me siento mucho más fortalecido, ayer vimos con mucha claridad a un hombre que tiene bien claro lo que se tiene qué hacer para gobernar este país. Vimos con mucha claridad a un hombre que tiene muy claro los puntos más importantes y que más nos interesan a todos los mexicanos y vimos la diferencia también entre un hombre que conoce y tiene claridad y otro que simplemente engaña, miente, un Andrés Manuel que no conoce las circunstancias para poder avanzar en el País. Me siento contento y fortalecido”, agregó.

Dijo que durante el debate de ayer, los priistas vieron el reconocimiento que se le hace a su candidato presidencial.

Vimos cómo se reconoce a Meade entre los mismos candidatos. Reconocen a un hombre que no está manchado como el resto con la corrupción y nos ayuda a convencer a la gente con elementos, señaló.

Ruelas Echave resaltó que este debate da elementos para que la gente contraste las diferentes opciones y muchos sectores que no conocen a López Obrador, dijo, van a conocer sus actitudes y su falta de conocimientos.

“Ayer se vio a un hombre obsesionado con el poder y a una persona que está dispuesta a vender al país por su ambición al poder. Ayer se vio al que todos conocemos, al intolerante, ayer salió por la puerta de atrás porque nuevamente la soberbia le ganó”, resaltó.