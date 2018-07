Denuncian corrupción en construcción de gasolinera

Los Mochis, Sinaloa.- El fallo del Tribunal de Justicia Administrativa en torno a permitir la construcción de una gasolinera en la colonia San Francisco es un acto que va en contra del bienestar ciudadano y un acto de corrupción, expuso Miguel Medina Martínez.

El representante de los vecinos de dicho asentamiento lamentó la postura del Tribunal quien, dijo, entregó un permiso de construcción a un particular aun cuando este no cumplió con los requisitos del municipio para dicho proyecto.

Lee también: Reinician construcción de gasolinera en la colonia San Francisco

Contradictorio

“La autoridad inicial es el Ayuntamiento y se lo están pasando por el arco del triunfo desde el inicio de este caso. El contencioso está haciendo a un lado al municipio, cómo es posible que le haga más caso a un papel que trae el empresario y que no están en el expediente del municipio”, dijo.

En ese sentido explicó que de acuerdo al municipio, el particular no entregó una serie de requisitos que le solicitó el municipio para dar la autorización de construcción de la estación de venta de hidrocarburos.

Entre ellos, el uso de suelo que no fue aprobado por los regidores, el deslinde oficial, la factibilidad por parte de Coepriss y de Protección Civil.

Lee también: Rechazan construcción de otra gasolinera

Además, la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de la Operación de Medio Ambiente, Sector Hidrocarburos, el proyecto hidrosanitario autorizado por Japama, la factibilidad de CFE y el proyecto de planos firmado por el director responsable de obra.

Nada de eso presentó el empresario al municipio, entonces cómo es posible que el contencioso entregue ese permiso de construcción, es evidente que existe corrupción en el caso.

Trabajos. Luego del bloqueo de los trabajos el pasado lunes, este miércoles se retomó la obra por orden del Tribunal de Justicia Administrativa. Foto: EL DEBATE

Voto de confianza

En cuanto al proceso legal que seguirá en tanto se continúa con la obra, Medina Martínez dijo que esto quedará a manos del municipio en quien, dijo, los vecinos del sector tienen plena confianza.

“El municipio está obligado por cuestiones legales de seguir con un proceso de justicia y tienen que darle una respuesta a la ciudadanía, no puede estar por encima de la ley el dinero y la conciencia de la gente, quienes con justa razón se oponen a la realización de la obra.”

PARA ENTENDER...

Vecinos de la San Francisco se oponen a construcción de gasolinera

Por considerar que pone en riesgo de cientos de familias, vecinos de la colonia San Francisco han mostrado su rechazo a la construcción de una gasolinera que estaría ubicada en las calles Madero y Tamaulipas.

El lunes pasado, los empresarios retomaron los trabajos, pero estos fueron detenidos por los inconformes; sin embargo, el Tribunal de Justicia Administrativo falló a favor de la empresa, permitiendo que continúen con los trabajos de construcción.