Indígenas liberan oficinas del PRI tras negociación

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de que el pasado miércoles un grupo de indígenas de los municipios de El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva y Angostura tomaran las oficinas del Partido Revolucionario Institucional de Ahome, este jueves el recinto fue liberado.

Esto como resultado de un encuentro a puerta cerrada que sostuvieron los gobernadores indígenas con el dirigente estatal del tricolor, Carlos Gandarilla, quien se comprometió a atender las solicitudes de los manifestantes en torno a ser tomados en cuenta en las asignaciones de las posiciones electorales, declaró Librado Bacasegua, líder y vocero de los inconformes.

“Los gobernadores tradicionales de seis municipios decidimos tomar las oficinas del PRI de Ahome porque ya enviamos propuestas para regidurías y una diputación étnica, y no hemos recibido respuesta. Nos prometieron, y se nos está acabando el tiempo, y no tenemos ninguna respuesta. Queremos ser tomados en cuenta y que no se nos limite la participación política.”

Agregó que están pidiendo una regiduría étnica en cada municipio y una diputación local para los indígenas y que tras la reunión privada que sostuvieron con Carlos Gandarilla están seguros que se los cumplirá ya que se comprometió a hacerlo.