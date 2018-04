Indígenas toman el PRI: quieren estar en planillas

Los Mochis, Sinaloa.- Gobernadores tradicionales indígenas de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva y Angostura tomaron el día de ayer las oficinas del Partido Revolucionario Institucional en Ahome, para exigir al PRI estatal ser tomados en cuenta en los cargos de elección popular.

“Los gobernadores tradicionales de seis municipios decidimos tomar las oficinas del PRI de Ahome porque ya enviamos propuestas para regidurías y una diputación étnica, y no hemos recibido respuesta. Nos prometieron, y se nos está acabando el tiempo y no tenemos ninguna respuesta. Queremos ser tomados en cuenta y que no se nos limite la participación política”, dijo Reynalda Leyva Urías, coordinadora de los Cobanaros en Ahome. Agregó que están pidiendo una regiduría étnica en cada municipio y una diputación local para los indígenas.

Toma de oficinas

Argumentó que tomaron como base al municipio de Ahome, ya que aquí se encuentra la oficina del Consejo Supremo Estatal de Cobanaros de los Pueblos Indígenas.

“Estamos pidiendo que Carlos Gandarilla (presidente estatal del PRI) se presente aquí. Ya tomamos la oficina, pusimos los candados, y hasta que nos den una respuesta nos retiraremos”.

Reynalda Leyva Urías. Foto: EL DEBATE

Leyva Urías mencionó que se está haciendo el llamado a todos los indígenas en el estado para que se unan a la toma de las oficinas del PRI para ser escuchados y no se les excluya en el tema de la política.

Al respecto, Aldo Prandini Camarena, presidente del PRI en Ahome, comentó que la solicitud del grupo de gobernadores indígenas es muy clara.

“Nos están pidiendo tener su oficina central aquí en Ahome, y decidieron venir a hacer la petición, una solicitud muy clara, muy particular de ser tomados en cuenta en las próximas planillas, y la solicitud es participar como enlace directamente con el Comité Directivo Estatal, y así lo estamos haciendo”, expuso.

Manifestó que se tuvo contacto con Carlos Gandarilla, y sólo esperaban que les diera un horario para recibirlos y ponerse de acuerdo para que los gobernadores indígenas se trasladaran a Culiacán.

“Gandarilla los va a esperar mañana en la mañana. Platicaremos con ellos (indígenas) para ver si están en las condiciones y en la voluntad de estar con él allá. Espero que lleguemos a un buen término”.