Vecinos de Goros Dos truenan contra Japama

Los Mochis, Sinaloa.- Hartos de soportar la peste a drenaje sanitario durante las 24 horas del día, vecinos del ejido Goros Dos alzaron la voz para exigir el mantenimiento a este servicio, el cual inició ayer, pero con un cobro extra que no tenían previsto.

“Tenemos casi un año soportando este problema y ahora vienen a darnos el servicio que nos cobran todo el tiempo, pero nos dicen que tenemos que pagar por el mantenimiento extra cuando es algo a lo que tenemos derecho porque lo pagamos en cada recibo”, expuso Everardo García Valenzuela.

Mientras Everardo descubre el registro de drenaje de su vecina para que el personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) destape el ducto, explica que en su hogar el agua negra y pestilente también invadió su patio, y los malos olores no le permiten comer o dormir.

Consideró injusto que además de un cargo por servicio de drenaje en cada recibo, con lo que suma un cobro de entre 130 y 200 pesos mensual, también tengan que pagar el mantenimiento, cuando se sabe que el problema de origen pudiera ser desde otra línea ubicada en la zona más alta de la comunidad.

A pesar de que el personal de Japama no confirmó el cobro, la vecina Rosario Valenzuela Velázquez, cuya vivienda es la primera de la calle donde se encuentra el colapso de aguas negras, aseguró que antes de dar el servicio le pidieron firmar el documento con el que podrían cargar el cobro en el siguiente recibo.

Traen un papel con nuestros nombres, pero yo no lo quiero firmar y no deben negarme el servicio porque es un servicio público. Somos todos los vecinos de la calle los afectados, no es mi casa nomás, agregó.