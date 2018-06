Hidratarse, prioridad para evitar insolación

Los Mochis, Sinaloa.- Ante las fuertes temperaturas que están azotando a la región y para evitar caer en la insolación, deshidratación o golpe de calor, el sector salud recomienda a la población la ingesta abundante de líquidos en esta temporada.

Felipe Velázquez Zazueta, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 1 de la Secretaría de Salud en Sinaloa, destacó la necesidad de que las familias sigan al pie de la letra las recomendaciones para preservar su salud ante las inclemencias del tiempo.

Ante dudas, urgencias

Luego de señalar que sería apresurado decir que la fémina hallada muerta en un predio de Juan José Ríos había fallecido por golpe de calor, pues para poder confirmarlo debió hacerse un estudio previo, pero que además su diagnóstico compete a la Jurisdicción Sanitaria número 2 con sede en Guasave, Velázquez Zazueta agregó que a la menor duda de que se esté en un proceso de deshidratación o insolación la persona debe acudir a la sala de urgencias del hospital público más cercano que tenga a la mano para que sea diagnosticado e hidratado de inmediato.

Explicó que entre los síntomas que presenta una persona con deshidratación destacan dolor de cabeza, mareos, piel seca y, en algunos casos, vómitos.

“Repito: ante la más mínima duda acudan a las salas de urgencia de los hospitales públicos para su valoración. Ni el IMSS, ni el Issste o el Hospital General pueden negar atención a una persona en situación de urgencia. Ahí se les diagnosticará, hidratará, y si necesitan ser internados se les darán recomendaciones para que lleguen a los hospitales que corresponden.”

La población no está desprotegida, agregó el galeno; los servicios en urgencias son de 24 horas.

Consejos

Además de la ingesta abundante de líquidos aunque no se tenga sed, el sector salud exhorta a la población a usar ropa ligera, fresca y de colores claros; no hacer ejercicio ni exponerse demasiado al sol entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde; utilizar lentes de sol, sombreros y paraguas al salir a la calle; no permanecer en vehículos estacionados y cerrados bajo los rayos del sol y consumir alimentos lo más higiénicos posible, evitando aquellos de dudosa procedencia.