Inician procedimiento administrativo a regidor

El Fuerte, Sinaloa.- El síndico procurador del Ayuntamiento de El Fuerte, Leonel Vea Vea, informó que a exfuncionarios de la administración pasada, entre ellos el regidor independiente José María Flores, cuando era secretario de la comuna, se les inició un procedimiento administrativo por parte de la ASE.

Aunque en el caso de los demás, dijo que era por malos manejos en recursos y de obra, no quiso dar detalles si el procedimiento al regidor es por el mismo concepto, sólo se reservó a decir que es información reservada.

“Él tiene (José María Flores) que buscar la manera de subsanar, y si no, puede tener una sanción, una inhabilitación”, dijo.

Ante esto, José María Flores comentó que se trata de una guerra política, y que al síndico le fincarán una responsabilidad por las obras que se están haciendo en mal estado como la carretera El Fuerte-Chinobampo.

Versus

¿El procedimiento administrativo es una guerra política?

José María Flores, regidor independiente. Foto: EL DEBATE

“Sí. Tiene un amafiato con la alcaldesa con licencia”: José María Flores

“Evidentemente, aunque ellos son candidatos y yo regidor. No sé de qué se trata este procedimiento administrativo. No creo que haya esa situación. Inhabilitarme de qué, no tiene más que un interés personal, no supo decir de qué se trataba el asunto, pues menos sabe de los procedimientos. El síndico es la figura más omiso que hay en esta administración, y yo lo acuso de tener un amafiato con la alcaldesa con licencia. Está obedeciendo órdenes de la alcaldesa con licencia, no está obedeciendo lo que debe hacer por reglamento de ley”.

Leonel Vea Vea, síndico procurador. Foto: EL DEBATE

“No. Yo no estoy recibiendo órdenes de nadie”: Leonel Vea Vea

“Lo que ellos cargan sí, pero lo mío no. Como ellos eran los principales de la administración pasada, pues los procedimientos cayeron en ellos. Yo no estoy recibiendo órdenes de nadie, yo sólo estoy haciendo mi trabajo nada más. Él dijo en la sesión de Cabildo de ayer (antier) que yo no estoy haciendo el trabajo como debe de ser, pues estoy haciendo los procedimientos en contra de él, cómo va a estar bien. El tema de la carretera de Chinobampo sí es meramente político. La carretera se hizo de acuerdo al proyecto que se licitó”.