Inician trillas de trigo en el Valle del Carrizo

Los Mochis, Sinaloa.- En el Valle del Carrizo ya iniciaron las primeras trillas de trigo y se generalizarán en los próximos diez días, informó Baltazar Hernández Encinas.

“Ya empezaron las trillas, hay una que otra, pero dentro de diez días se generalizarán.”

El presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo mencionó que a nivel estado se siembran 33 mil hectáreas de trigo, de las cuales 31 mil se cultivan en el Valle del Carrizo y se espera una producción de 160 mil toneladas de este producto.

Los productores del norte se muestran positivos con las cosechas de este cereal. La expectativa es buena. Foto: EL DEBATE

Informó que por hectárea se están cosechando entre 5 y 6 toneladas del producto. Expuso que en esta cosecha 2017-2018, los trigueros están luchando para que el trigo se pague a buen precio.

“Estamos tratando de que se hagan efectivos los 4 mil 900 por hectárea, y estamos luchando por que se haga oficial para que los acopiadores hagan una línea de crédito y nos paguen en una sola exhibición”, dijo.

Destacó que el clima para el trigo fue benigno, sin embargo, por seguridad para obtener buenas cosechas aplicaron fumigante para la roya.

“El Gobierno del Estado nos apoyará con 300 pesos por hectárea para la aplicación de fungicida contra la roya”, dijo.

El lunes iniciaron las trillas de trigo en el Valle del Carrizo. Se espera que se generalicen en diez días. Foto: EL DEBATE

Fluyen pagos

El líder de los trigueros de El Carrizo manifestó que siguen fluyendo los pagos de la cosecha 2016-2017, y que el día de hoy sostendrá una reunión con los trigueros del Valle del Carrizo para hacer un listado de las personas a las que no se les ha pagado.

“La gente que falta es porque no tienen solventados los expedientes, algunos no tienen el ingreso objetivo. Vamos a valorar mañana (hoy) para ver a cuántos no les ha llegado el recurso y gestionárselos directamente”, expuso.

Por otra parte, Manuel Hernández López, presidente del Sistema Estatal Producto Trigo, agregó que la expectativa de cosecha es buena. “El lunes comenzó la trilla y estamos teniendo buena expectativa para estos meses”.

