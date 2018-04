100 mdp más para la tercera etapa de la Mochis-Topo

Los Mochis, Sinaloa.- Con un monto de 100 millones de pesos, el Gobierno del Estado realizará la tercera etapa de reconstrucción de la carretera Mochis-Topolobampo.

Así lo anunció el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, quien indicó que en los próximos días se iniciará el proceso de licitación de dicho proyecto.

Avance. Los trabajos de la segunda etapa se encuentran casi por concluir.Calcu-lan que sea en dos o tres semanas cuando finalice. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Especificaciones

"Vamos a iniciar la siguiente etapa, 100 millones de pesos más que se van a invertir. Con esto va a alcanzar para poco más de seis kilómetros adicionales. Estaremos publicando la convocatoria la próxima semana".

"Estos siguientes trabajos son muy importantes para que no frene la obra y, como lo prometí, esa obra seguirá hasta que se termine", añadió.

Durante un recorrido por los trabajos de la segunda etapa de la carretera, el funcionario estatal comentó que el recurso destinado para los siguientes trabajos previene 100 por ciento de la Federación y que se encuentra en las arcas del estado.

Calidad. El gobernador se comprometió a que para la tercera etapa la calidad deberá ser igual o mejor que la segunda etapa. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Periodo de inicio

Asimismo, indicó que esta tercera etapa pudiera estar iniciando a finales del mes de mayo, e hizo alusión a que los trabajos de la segunda etapa llevan un avance por encima de lo esperado.

"Los constructores hicieron la promesa de que iba a estar antes de lo que se había acordado con ellos y esperemos que en las próximas tres semanas, a más tardar, esté concluida esta etapa para que dé inicio la siguiente etapa", expresó.

Ordaz Coppel aclaró que con la etapa que hoy se anuncia no será lo último, sino que continuará buscando el recurso para que se finalice hasta el puerto. "Faltaría otra etapa más, pero ya también andamos avanzando mucho con los recursos para que no falte el dinero y la obra no sufra ninguna interrupción, que es el compromiso", advirtió.

Supervisión. Quirino Ordaz Coppel, junto con el alcalde Manuel Urquijo Beltrán y demás funcionarios, visitaron la obra. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Licitación

Por último, dijo que la calidad que buscarán en la tercera etapa será como en la segunda, porque defendió que existe una diferencia entre esta y la primera etapa.

Por su parte, Osbaldo López Angulo, secretario de Obras Públicas, declaró que esta etapa en proceso se pudiera estar terminando en dos o tres semanas.

"Vamos a comenzar a preparar la licitación de la tercera etapa y vamos a hacer todo lo posible y, si los tiempos nos lo dan, estarla licitando en un periodo de 10 días más".