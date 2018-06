Invitan a tirar toda la basura electrónica

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de contribuir a la limpieza del medio ambiente a través del reciclaje de la basura electrónica, el próximo viernes se llevará a cabo el Reciclacción Electrónico en el Jardín Botánico Benjamín Francis Johnston.

En un horario de las 9:30 de la mañana a las 6:00 de la tarde, cualquier persona puede acudir al también conocido Parque Sinaloa, por la entrada de la calle Álvaro Obregón, a depositar todo lo que ha acumulado con el tiempo relacionado con la electrónica como cables, computadoras, celulares, pantallas, grabadoras, televisores, línea blanca, discos compactos, cámaras y consolas de videojuego. Para tal fin se instalará un contenedor.

La meta: 15 toneladas

En conferencia de prensa, autoridades del jardín botánico, así como del Centro de Desarrollo Ambiental (CDA), Ayuntamiento de Ahome y empresas participantes, se dio a conocer de la necesidad de desechar correctamente todo lo electrónico que no sirva o que funcione pero que ya no esté en uso y nada más esté utilizando espacio en los hogares para que no contamine el entorno, pues algunos equipos contienen hasta 30 metales.

En esta primera edición no se recibirán pilas alcalinas, tonners ni lámparas fluorescentes por su diferente manejo. Lo recibido, que se espera sean alrededor de 15 toneladas, será enviado a empresas del país y fuera de este, dedicadas al reciclaje electrónico.