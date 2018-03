Japama pide no entregar dinero a falsos gestores

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque se investiga, no se ha podido localizar a personas que se hacen pasar por gestores de Japama, pidiendo a los usuarios dinero a cambio de saldarles la deuda.

Ante ello, Ernesto Suárez Andujo, gerente general de la paramunicipal, hizo un llamado a la ciudadanía para no caer en estos fraudes. Aseguró que no existen personas autorizas para realizar ningún trámite ante la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.

Investigaciones

Ernesto Suárez, Gerente General de Japama. Foto: EL DEBATE

“Estamos investigando, pero efectivamente no hay descuentos, no hay gestores de hecho, es un tema que también las auditorías nos pidieron que los descuentos no deben de existir y es por ello que se hizo el programa de subsidio en donde el Ayuntamiento nos manda un importe para poder cubrir el faltante de los recibos de la gente necesita en donde el recibo entra al 100 por ciento el pago”.

El funcionario municipal señaló que a excepción de los empleados de la Junta, que están adscritos a las plantas foráneas, nadie más está autorizado para recibir dinero de los usuarios, mucho menos una cantidad menor a la que se debe a cambio de saldar la deuda.

Llamado de alerta

Cabe mencionar que la misma Japama emitió en sus redes sociales un aviso en donde se deslinda de cualquier acción de personas ajenas a la Japama que pidan dinero a la ciudadanía. Asentó que la dependencia no cuenta con gestores de ningún tipo y cualquier trámite tiene que ser realizado en las ventanillas de la misma paramunicipal.

“El año pasado nos tocó un tema que a través de las redes sociales se dijo que había un grupo pidiendo que la gente se acercara con ellos para arreglar su situación. Se logró parar eso pero ahorita salió de nuevo el tema y estamos investigando. En cuanto tengamos algo lo vamos a informar, por lo pronto el llamado es a no caer”.