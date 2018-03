Jayden tiene apenas un año y lleva 4 cirugías

El pequeño Jayden nació con hidronefrosis, una dilatación del sistema colector renal debida a una dificultad para la eliminación de la orina.

Apenas tiene un año y dos meses de edad, y ya lleva cuatro cirugías que se le han practicado para tratar de corregirle el problema. Sin embargo, necesita una quinta cirugía para que él tenga una vida normal como la de otro niño.

“Me desespero porque veo que el niño no avanza. Yo quisiera verlo caminar, que le quitaran esa manguera, no verlo sufrir. Está a tiempo de que le salven el riñón, y para eso necesita otra cirugía”, comentó afligida la joven madre de 20 años de edad.

Para Ana Diceyma Parra Corrales, tener a su hijo en estas condiciones ha sido muy difícil y más cuando no se tienen los medios para hacerle frente al problema y curar a su hijo de esta malformación.

La primera cirugía para conectarle una sonda se le realizó a los 10 días de nacido en el Seguro Social en Culiacán.

“Es muy fuerte mi niño. Ya lleva 4 operaciones. Ya hubo el momento que el doctor me dijo: el niño ya no tiene remedio. Las tres operaciones que se le han hecho después fueron en el Hospital Pediátrico de Culiacán”, mencionó la madre.

Bastante preocupada, agregó que el pequeño cada 10 ó 15 días tiene que ser internado en el Hospital Pediátrico de Culiacán, ya que constantemente tiene fiebres.

“Se lleva internado por el mismo problema que tiene. Cada 10 ó 15 días se enferma de fiebre, porque es infección, se le infecta la sonda y por eso son las fiebres”, dijo.

A Jayden, la sonda se le tiene que cambiar cada mes, la cual tiene un costo aproximado de 270 pesos. Sin embargo, la madre al ser de escasos recursos, no tiene la manera de adquirirla.

Tengo que ir hasta Culiacán a que se la pongan porque aquí no hay dónde

En la lucha

A duras penas, cuando logra conseguir para el pasaje, lleva a su hijo a Culiacán a consulta con los especialistas, la cual tiene un costo de 220 pesos. Para la próxima cita necesita llevar los estudios que le ordenaron, pero no cuenta con el dinero para ello.

“Para que lo puedan atender, tengo que llevar estudios. Tengo que llevar un estudio renal, de vías urinarias, vale 400 pesos. En el DIF de Ahome solo me han dado 500 pesos para ir a Culiacán. Ya no puedo pedir apoyo porque me dicen que solo es una vez. Fui para que apoyaran con un medicamento y me dijeron que no porque ya me habían ayudado”, lamentó.

El niño también tiene que tomar una leche especial que vale 250 pesos, pues es intolerante a la lactosa.

“No se la compro porque no tengo la manera de comprársela. La leche que le damos es de la que tenemos a la mano, de la que a veces podemos comprar, pero él debe tomar sin lactosa”.

Para Diceyma, la situación se torna cada vez más difícil, pues es madre soltera, y vive en la colonia Tepeka de Los Mochis, con su mamá, la señora Dolores Corrales González, quien trabaja en una casa haciendo la limpieza, y la apoya con lo poco que gana.

Y es que Diceyma ni siquiera puede trabajar porque su pequeño necesita cuidados especiales y en las guarderías no lo aceptan por su condición.

Jayden, a pesar del dolor, sonríe y juega. Es un guerrero que quiere vivir, y su madre no pierde la esperanza de que al pequeño se le practique la quinta cirugía que le cambiará la vida.

“Mi niño no deja de sonreír, y esa sonrisa me motiva para seguir buscando por todos los medios la ayuda que necesitamos para que se le haga la operación, y él pueda crecer, desarrollarse y hacer su vida normal como cualquier niño.”

El DATO

Para apoyar

Si usted gusta apoyar al pequeño Jayden, puede comunicarse al teléfono celular de la abuela del pequeño, Dolores Corrales González, 6681441377, o si gusta hacer un depósito en la cuenta Saldazo 4766840124823894 a nombre también de su abuela.