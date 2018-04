“Les pido que me entreguen a José Antonio, él no es malo”

Los Mochis, Sinaloa.- Hace 15 días que la vida de Blanca Fernández ya no es la misma: su hijo José Antonio F., de 18 años, fue privado de la libertad por personas desconocidas. Ella asegura: “Mi niño es un hombre de bien, no le hace daño a nadie, él no tiene malicia; sólo quiero que me lo devuelvan, él estaba en el lugar equivocado. Les hago el llamado a esas personas que se lo llevaron: por favor, regrésenmelo”.

Un tierno abrazo

La madre de familia narra que el miércoles 4 de abril de este año fue la última vez que lo miró en su domicilio: “él me dio un abrazo”. A partir de ahí ya nada es igual.

Luego llegó la noticia de la privación de la libertad de su ser querido cuando sólo acompañaba a Álvaro T en una camioneta Tacoma, color tinto; el lugar fue bulevar Centenario casi esquina con Venecia en el fraccionamiento Los Cedros. Álvaro T tenía poco tiempo de haber llegado de Culiacán, según información que le hicieron llegar a la familia.

José Antonio Fernández Vázquez es estudiante del tercer año de preparatoria en un colegio particular que se encuentra ubicado en el fraccionamiento Juan Cota.

Sus familiares comentan que es muy dedicado y sus actividades diarias son casa-colegio.

Súplicas de madre

Blanca Fernández mira la fotografía de su hijo, las lágrimas son inevitables y es que es el mayor, él que siempre ha sido muy apegado a ella. Recuerda que una vez le hizo una travesura: le quebró el tablero de un automóvil para sacarle un estéreo; ella sonríe, él quería cambiar el sonido, eran cosas de niños. Recalca:

Por favor, libérenlo. Ustedes también tienen familia, padres, madres, hijos. Apiádense de mí, se los suplico.

Al decir estas palabras, las lágrimas recorren las mejillas de Blanca Fernández. Hace más de una semana recibió una llamada y les comunicaron que en Estación Naranjo, Sinaloa Municipio, hallaron identificaciones de su hijo y se dirigieron al sitio; ahí se las entregaron, pero José Antonio sigue sin ser localizado.

Diariamente reza para que su hijo esté bien y suplica a los captores liberen a su ser querido.

Pone a disposición el teléfono celular 66-88-28-24-08, por si alguien sabe del paradero de José Antonio F., se lo hagan saber.

Para enteder...

El ‘levantón’ de los jóvenes

La tarde del 4 de abril de este año, José Antonio Fe., fue privado de la libertad cuando iba llegando a un negocio de lavado de carros en Centenario y Venecia en el fraccionamiento Los Cedros.

Él sólo acompañaba a Álvaro T, quien tripulaba una camioneta Tacoma. Al siguiente día, la Policía de Investigación Estatal ubicó la unidad a escasos metros del negocio.