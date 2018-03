Jóvenes sinaloenses vuelven de la ONU con más aspiraciones

Los Mochis, Sinaloa.- Los ocho jóvenes sinaloenses de preparatoria que presentaron un proyecto en la ONU para defender y ayudar a las mujeres trabajadoras del campo agrícola, después de haber hecho su participación el jueves 15 de marzo en el sexagésimo segundo periodo de sesiones del Congreso del Estatuto de la Mujer, realizado en Nueva York, regresaron con más hambre de formación y más aspiraciones para hacer que este mundo sea mejor.

“Nosotros formamos parte de BeHuman (organización creada para la Defensa, Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos), que es una organización de México. Fue representada por 50 jóvenes a nivel nacional, entre ellos los ocho participantes de Sinaloa. Tuvimos muy buena audiencia. Muchas personas escucharon la propuesta de nosotros de BeHuman de México, donde expusimos el desarrollo de la mujer en el campo, en el área rural”, informó el presbítero Alejandro Zárate, legionario de Cristo, encargado de asesorar a los jóvenes sinaloenses en el proyecto.

Coordinación. Paulina Serrano de Cadena y Brenda Vázquez de Serna apoyaron con la coordinación del proyecto al padre Alejandro Zárate. Foto: EL DEBATE

Gestiones

Agregó que en estas participaciones apenas es la propuesta del proyecto para que puede ser parte de la agenda 2030 de la ONU, y posteriormente obtener recursos para apoyar a las mujeres jornaleras.

“En este proyecto, queremos primero evaluar cómo está la mujer actualmente aquí en el campo, cuál es su estatus, cómo está en la parte académica y cultural, cómo está en la parte familiar y de sus hijos, para que nosotros podamos tener una base muy concreta y poder destinar recursos económicos que podamos ir consiguiendo de la iniciativa privada y del gobierno también”, expuso.

El padre Zárate destacó que en BeHuman también están en contacto con Afomac, una asociación comprometida con la educación y formación de las mujeres en Sinaloa, con la que harán una mancuerna para buscar oportunidades para la mujer que trabaja en el campo agrícola.

“Las mujeres jornaleras necesitan una guardería para sus hijos, que tengan su desayuno, que tenga el horario completo de lunes a viernes, donde su hijo pueda recibir no solamente una vigilancia sino también una formación, de tal manera que la mujer al regresar del campo, obviamente, vuelve cansada, muy agotada y ese resto del día, que es por la tarde y la noche, pueda tener ese contacto de calidad con sus hijos”, mencionó.

Un gran equipo. Los sinaloenses, siete mochitenses y una culiacanense, tuvieron una gran participación en la Organización de las Naciones Unidas. Foto: EL DEBATE

Trabajadoras agrícolas

El asesor de los jóvenes sinaloenses añadió que en las 400 conferencias del congreso hubo varias propuestas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres jornaleras.

“Eran 140 naciones, de las cuales unas están en una marginación total como Palestina, que presentó su propuesta junto con Siria, Egipto, estos países que están ya en un estado crítico de guerra y persecución, y otras un poquito más desarrolladas como Italia y otros países ya de Europa, donde están haciendo convenios con países de África, y están haciendo esa interrelación.”

Agregó: “La mujer en el campo de Sinaloa y en México no está tan marginada, no está tan perseguida como lo pueden estar Palestina y Siria, que su estado es muy diferente. En Sinaloa, las mujeres jornaleras tienen áreas de oportunidades en el cuidado y educación de sus hijos para que ellos tengan todos los recursos académicos escolares y prevención de las drogas”.

Nuevo proyecto

Zárate informó que con el equipo de los ochos sinaloenses que regresaron de la ONU crearán una oficina juvenil, donde los mismos jóvenes se preparen para el debate, para escenarios internacionales, ya que no es fácil llevar en otro idioma negociaciones, pero que el objetivo principal de esta oficina, que llevará por nombre OPEN, será prevenir el consumo de estupefacientes y, sobre todo, brindar el apoyo a las mujeres de los campos agrícolas.

Para entender...

Sinaloenses van a la ONU

Con un proyecto en el que defendieron y ayudaron a las mujeres en el campo agrícola, a través de la organización BeHuman, ocho jóvenes sinaloenses de preparatoria participaron en el sexagésimo segundo periodo de sesiones del Congreso del Estatuto de la Mujer de la ONU, que se realizó del 12 al 23 de marzo en Nueva York. El tema fue el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales.

Mariame Bañuelos Cota.

Nombre: Mariame Bañuelos Cota.

Edad: 18 años.

Escuela: Instituto Andes.

Grado: Tercero de prepa.

¿Qué experiencia te dejó tu participación en la ONU? “Me dejó un compromiso, no solo conmigo sino también con la sociedad en la que vivo, de realmente hacer algo, de que esta experiencia no se quede simplemente en algo bonito que me tocó vivir, sino que se vuelva la semilla que dé frutos a proyectos más grandes para el bien de los demás. Me gustaría tener una fundación que brinde a los jóvenes mayores oportunidades para su futuro”.

Diego Zazueta Vega.

Nombre: Diego Zazueta Vega.

Edad: 18 años.

Escuela: Colegio Mochis.

Grado: Tercero de prepa.

¿Qué experiencia te dejó tu participación en la ONU?

“Mi participación en la ONU no me dejó satisfecho sino hambriento de poder hacer un cambio en la sociedad con toda la población que ocupa ayuda. El Congreso sí cumplió con mi expectativa, me abrió la mente para ver los problemas de la sociedad y así poder ayudar. Quiero contribuir con la población o la sociedad de alguna manera con el trabajo que yo haga en un futuro. Quiero ser médico”.

Giovanna Serna Vázquez.

Nombre: Giovanna Serna Vázquez.

Edad: 17 años.

Escuela: Bachillerato Anáhuac de Los Mochis.

Grado: Tercero de prepa.

¿Qué experiencia te dejó tu participación en la ONU?

“Es una experiencia inolvidable porque en el Congreso casi no había jóvenes, y ser de los pocos jóvenes que estábamos participando, para los todos los asistentes fue como un impacto el ver que los jóvenes también estamos involucrados en temas tan importantes para la sociedad. Después de este congreso quiero aportar, que haya una mejor realidad para las mujeres”.

Jorge Alan Prandini Johnson.

Nombre: Jorge Alan Prandini Johnson.

Edad: 17 años.

Escuela: Anáhuac de Los Mochis.

Grado: Tercero de prepa.

¿Qué experiencia te dejó tu participación en la ONU? “Me hizo crecer mucho como persona. Esta experiencia cambió mi vida totalmente. Hizo que mi punto de vista acerca de la humanidad cambiara. Vengo listo y con las herramientas para hacer una mejor sociedad y así llegar a un mundo donde reine la paz, el amor y el entendimiento. Lo que esta participación me dejó es defender la vida, la familia y luchar por el bien común”.

Cristina Hallal Quiñónez.

Nombre: Cristina Hallal Quiñónez.

Edad: 19 años.

Escuela: Colegio Mochis.

Grado: Tercero de prepa.

¿Qué experiencia te dejó tu participación en la ONU? “Me dio una visión más real de la situación que estamos viviendo. A veces estamos como encerrados en una burbuja que no nos permite ver cosas que pasan en el mundo. Vengo con una realidad más amplia del panorama de cómo es el mundo y también vengo con muchos proyectos para poder mejorarlo. Quiero regresar a la ONU, pero ya como embajadora de México.

Daniel García Arce.

Nombre: Daniel García Arce.

Edad: 18 años.

Escuela: Bachillerato Anáhuac de Los Mochis.

Grado: Tercero de prepa.

¿Qué experiencia te dejó tu participación en la ONU?

“Este viaje a la Organización de las Naciones Unidas hizo mis convicciones aún más fuertes, convicciones con las que yo llegué de defender la vida, la familia, mis valores. Me di cuenta de la falta de amor que hay en el mundo, que a la gente a veces se le olvida que somos hermanos y que la vida siempre es lo más preciado. Quiero ser un testimonio viviente, defensor de los principios y valores”.

José Daniel Soto Peña.

Nombre: José Daniel Soto Peña.

Edad: 17 años.

Escuela: Bachillerato Anáhuac de Los Mochis.

Grado: Tercero de prepa.

¿Qué experiencia te dejó tu participación en la ONU?

“Me dejó una buena experiencia. Ya sabía a lo que iba, pero no me lo esperaba así. Me sorprendió y me gustó mucho. Este evento superó mis expectativas. Hay muchas opiniones diferentes en el mundo, pero en la Organización de las Naciones Unidas, todas esas opiniones tienen un solo objetivo: que las cosas mejoren en el mundo”.

Nicole Clouthier Saspe.

Nombre: Nicole Clouthier Saspe.

Edad: 18 años.

Escuela: Colegio Chapultepec.

Grado: Tercero de prepa.

¿Qué experiencia te dejó tu participación en la ONU? “Gracias a mi participación en la ONU regresé con una gran responsabilidad por ser activista en mi país y con más aspiraciones para ser un agente de cambio. El hecho de estar una semana rodeada de personas de diferentes culturas y escuchar los problemas más polémicos de sus países, me llevó a ser más consciente de la diversidad y también a entender el gran reto que hoy en día tenemos como sociedad”.